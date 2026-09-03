"자존심 상해" 이지현, 14살 딸 '163cm' 폭풍성장 후 키 비교에 현실 반응

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[스포츠조선 정안지 기자]쥬얼리 출신 이지현의 14살 딸이 자신보다 키가 작은 엄마를 놀려 웃음을 안겼다.

3일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 "극과극인 듯 또 닮은 사랑스러운 내 딸"이라는 제목의 영상이 게재됐다

영상 속 이지현의 딸은 엄마와 식사 중 "엄마가 나보다 키가 작다. 그런데 나한테 편식하지 말라고 한다"라고 폭로해 웃음을 자아냈다. 프로필상 이지현의 키는 162cm로 알려졌다.

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이에 제작진은 "(딸)서윤이보다 작냐"라고 물었고, 이지현은 "확인 사살 해야 하나"라며 발끈해 폭소를 자아냈다.

딸은 "엄마가 슬리퍼 신는데 굽이 높다"라고 했고, 이지현은 "층간 소음 방지 슬리퍼다"라고 해명했다. 그러면서 "내 평생소원이 키 크는 거다"라면서 "딸이 나보다 키가 더 크면 기분이 좋다. 딸이 나처럼 작은 키 아니었으면 좋겠다"라고 말했다. 이어 "근데 문제가 뭔지 아냐. 딸이 '엄마 이제 나보다 작다'라면서 나를 놀린다. 그게 너무 자존심이 상한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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잠시 후 딸은 엄마가 신고 있던 굽 높은 슬리퍼를 직접 공개했다. 그러고는 이지현에게 "한번 일어나 봐"라고 요구했다. 그러자 이지현은 "나 그냥 일어날 수 있는데 네가 갑자기 일어나라고 하니까 못 일어나겠다"라고 말해 폭소를 안겼다.

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한편, 이지현은 두 번의 이혼을 겪은 후 1남 1녀를 홀로 양육 중이다. 지난해 미용국가자격증을 취득했으며 현재 한 미용실에서 마케팅 원장으로 일하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com