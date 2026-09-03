'고딩엄빠' 출신 아내 "만 14세에 첫 출산...남편과 동거 3개월만 셋째 임신" ('이숙캠')

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[스포츠조선 정안지 기자]'고딩엄빠' 최초 중딩 엄마로 출연했던 아내가 현재 5명의 엄마가 됐다고 털어놨다.

3일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 24기 첫 번째 부부의 가사조사 현장이 공개됐다.

이날 첫 번째 가사 조사 부부는 2년 전 MBN '고딩엄빠'에 출연했던 부부였다. 강효민은 '고딩엄빠' 최초 중딩 엄마로 출연했었다고. 현재 27세인 그는 5남매의 엄마로, 첫째 아들은 만 13세다. 강효민이 만 14세의 어린 나이에 첫 아이를 출산했다는 말에 MC들은 충격을 받았다.

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두 사람은 고등학교 시절 처음 만났다. 아내는 "남편과 첫 만남에 바로 사귀진 않았다. 남자를 못 믿었다"라면서 "첫째를 낳고 혼자 키우다 보니 남자를 못 믿게 됐다. 첫째를 중학교 2학년 때 낳았다"라면서 남편과 첫 만남 당시 이미 아이를 키우고 있었다고 밝혔다

남편은 "고등학생인데 아이가 있어서 놀라셨을 것 같다"는 말에 "안 놀랐다. 그때부터 아들과 놀아주고 했다. 그때는 아내가 좋았던 것 같다"라며 아내가 좋아 자연스레 아이를 받아들였다고 설명했다.

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하지만 두 사람의 연애가 쉽게 시작된 것은 아니었다. 남편은 고등학교 시절 아내에게 16번 고백했지만, 아내는 거절했다. 이후 성인이 된 뒤 남편은 다시 아내에게 고백했고, 17번째 고백에서야 두 사람은 연인으로 발전했다.

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아내는 "사귀고 나서 바로 동거를 시작했다"라면서 "2019년 7월쯤에 바로 셋째 생겼다"라고 말했다. 이를 들은 서장훈은 "셋째라는 건 둘째는 어떻게 된 거냐"라고 물었고, 남편은 "아내 처음 만났을 때는 첫째 아이만 있었고, 다시 만났을 때는 둘째 있는 걸 몰랐다"라고 설명했다.

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아내는 2020년 4월 셋째 출산 후 2021년 1월 넷째를 임신, 2021년 11월 넷째를 출산 후 2022년 12월 다섯째 임신 후 남편이 정관 수술을 받았다.

아내는 "자녀 계획은 여기까지가 끝이다"라면서 "계획은 5명까지였다"라고 했다.

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서장훈은 "피임할 생각은 전혀 없었냐"라고 물었고, 남편은 "아내가 피임 기구 쓰는 걸 극구 반대한다"라고 말했다. 그러자 서장훈은 "다양하다. 우리가 그냥 이해하려고 하면 굉장히 힘들다"라고 했고, 이동건은 "힘들다"라고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com