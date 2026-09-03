"내 인생 무너졌다고 생각" 윤민수 전처, 이혼 후 처음 드러낸 속내

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 윤민수의 전 아내이자 윤후의 엄마 김민지 씨가 이혼 후 자신의 삶을 돌아보며 새로운 시작에 대한 기대를 드러냈다.

김민지 씨는 3일 자신의 SNS에 경주에서 찍은 사진과 함께 장문의 글을 남겼다.

그는 "하루하루가 너무 빨리 흘러갔어. 해야 할 일, 지켜야 할 관계, 참아야 하는 마음들 속에서 나는 내가 무엇을 원하는 사람인지조차 잊고 살았었어"라며 지나온 시간을 돌아봤다.

Advertisement

이어 "한때는 무너졌다고 생각한 나의 시간도 내 인생의 한 장면이었을 뿐이고 끝난 것들에 대해서는 조금 슬퍼했고, 지나간 시간에 대해서는 조금 고마워했고, 앞으로 올 시간에 대해서는 처음으로 기대해 보았던"이라고 적었다.

김민지 씨는 글과 함께 "#경주에서"라는 해시태그를 덧붙이며 근황을 전했다.

Advertisement

이와 함께 김민지 씨는 경주에서 여유로운 시간을 보내며 찍은 다양한 사진도 공개했다. 아름다운 풍경을 배경으로 환하게 미소 짓는 모습에서 한층 편안해진 근황이 엿보인다.

Advertisement

한편 윤민수와 김민지 씨는 2006년 결혼해 아들 윤후를 품에 안았으나, 지난 2024년 이혼했다. 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공 중이다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com