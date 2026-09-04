'고딩엄빠' 5남매 아내, 첫째에 육아 떠넘기고 남사친 집까지...서장훈 "무법자" ('이숙캠')

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[스포츠조선 정안지 기자]서장훈이 남편에게 거짓말한 채 남사친의 집을 찾아가고, 육아와 집안일까지 첫째에게 떠넘기는 아내의 모습에 "본능대로 사는 거냐. 불량 청소년의 삶"이라며 강하게 질책했다

3일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 24기 첫 번째 부부의 가사조사 현장이 공개됐다.

이날 첫 번째 부부는 2년 전 MBN '고딩엄빠'에 출연했던 부부로, 아내 강효민은 당시 '고딩엄빠' 최초 중딩 엄마로 출연했다. 현재 27세인 그는 5남매 엄마로 만 14세에 첫째를 출산했다. 두 사람은 고등학교 시절 처음 만났지만, 성인이 된 후 남편의 17번째 고백 끝에 연인이 됐다.

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아내는 "사귀고 나서 바로 동거를 시작했다"라며 "2019년 7월쯤에 바로 셋째가 생겼다"고 밝혔다. 알고 보니 연인이 됐을 당시 아내는 이미 두 아이의 엄마였던 것. 이후 두 사람은 세 아이를 더 낳아 5남매의 부모가 됐다.

이후 남편 측 영상에서 공개한 영상에는 아내의 더 심각한 행동들이 담겨있어 MC들을 충격에 빠뜨렸다.

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아내는 19시간 동안 휴대전화만 들여다보며 아이의 도움 요청도 무시했다. 아이들 역시 휴대전화에 빠져있었다. 특히 아내는 첫째 아이를 반나절 동안 84번이나 부르며 집안일과 육아까지 떠넘겼다. 이를 본 서장훈은 "첫째 상담이 꼭 필요할 것 같다"라고 했다.

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뿐만 아니라 아내는 자신을 험담한 지인과 연락이 닿지 않자 지인의 예비 남편을 찾아가 추궁했고, 결국 지인이 파혼하면서 합의금 300만 원을 물어준 사실이 드러났다. 이에 서장훈은 "나이가 스물일곱이고 아이 5명의 엄마인데 본능대로 사는 거냐. 무법자냐"라면서 "친한 사이에 뒷담화하는 일이 있을 수 있는데 그렇다고 결혼을 깨버리는 게 상식적이냐"라며 비난했다. 이어 "아이가 차도에서 길거리 나갈 때도 차 안에서 안 내리던 사람이 뒷담화 한 거 복수하러 간다니까 전주까지 가냐"라면서 "현재까지만 보면 본능대로 사는 사람"이라고 말했다.

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또한 아내가 남편에게 거짓말을 한 채 늦은 밤 남사친의 집을 찾아간 사실까지 밝혀졌다. 남편은 "옛날에는 나가서 다음 날 들어왔다"라고 하자, 서장훈은 "왜 이러는 거냐. 미쳤냐. 아이가 다섯인데, 아이는 안 보고 남사친 헛소리를 한다"라고 분노했다. 이어 "그냥 더도 덜도 말고 불량 청소년의 삶이다. 아주 막 나가는 불량 청소년의 삶을 27살에 아이 다섯 명인 엄마가 그대로 살고 있다"라며 "조금만 더 나이 들고 하면 이 사회에서 되게 이상한 사람이 되어 갈 거다"라고 일침을 가했다.

남편은 지난해 설 연휴 무렵에도 아내의 행동으로 갈등이 있었다고 털어놨다. 그는 "2026년 2월 설 연휴쯤, 아내가 일이 끝나고 1차로 후배랑 단둘이서 술을 먹겠다고 했는데 거기에 남자가 껴 있었다"라면서 "내 후배들이 아내를 목격했다. 어떤 남자의 집으로 들어가는 동영상도 있었다"라고 폭로해 충격을 안겼다. 아내는 "남자가 없었다"고 거짓말했지만, 결국 남편의 증거가 있다는 말에 인정했다.

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결국 서장훈은 "집에 가면서까지 술을 마셔야 하냐"라면서 "말 같지도 않은 짓이다. 정신 차려라. 이러면 안 된다"라며 강하게 질책했다.

anjee85@sportschosun.com