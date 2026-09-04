아옳이 외모 ‘저점매수’ 했다는 ♥한의사 남친…이별 통보엔 “유튜브에 다 공개해 놓고”

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 아옳이의 남자친구인 한의사 김형배가 여자친구를 '저점 매수'했다고 표현하며 남다른 애정을 드러냈다. 결혼식을 일주일 앞두고 이별을 통보받는 극단적인 상황에서도 직접 집 앞으로 찾아가겠다는 답을 내놓아 아옳이를 과몰입하게 했다.

아옳이는 3일 자신의 유튜브 채널을 통해 김형배, 친동생 부부와 함께 떠난 문경 여행 영상을 공개했다. 두 자매와 각자의 연인이 동행한 '자매 커플 여행'이었다.

네 사람은 문경의 약돌 돼지고기를 맛보고 카페를 방문하는 등 여유로운 시간을 보내며 서로의 연애관과 첫 만남에 관한 이야기를 나눴다. 이 과정에서 김형배는 아옳이의 외모 변화를 언급하며 예상치 못한 표현을 꺼냈다.

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김형배는 처음 만났을 때보다 아옳이가 갈수록 더 예뻐지고 있다며 "요즘 좀 저점 매수한 것 같다"고 말했다. 주식 가격이 낮을 때 미리 사두는 것을 뜻하는 '저점 매수'에 빗대, 아옳이가 지금보다 덜 꾸몄을 때 먼저 알아봤다는 농담이었다. 과감한 표현이었지만 그 안에는 연인을 향한 김형배의 애정과 자신감이 담겼다. 아옳이 역시 자신을 볼수록 예뻐진다고 말하는 남자친구의 솔직한 고백에 웃음을 보였다.

이어 네 사람은 '결혼식을 일주일 앞두고 연인에게 갑작스럽게 이별 통보를 받는다면 어떻게 하겠느냐'는 극단적인 가정에 빠져들었다. 실제 상황이 아님에도 아옳이는 결혼 직전 벌어질 수 있는 파국을 상상하며 질문에 과몰입했다. 김형배는 당황하거나 격한 반응을 보이는 대신 "집 앞에 가겠지"라고 짧고 차분하게 답했다. 문자나 전화로 관계를 끝내기보다 직접 상대를 찾아가 이유를 듣고 대화를 시도하겠다는 의미였다.

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결혼을 불과 일주일 남겨둔 상황에서도 흔들리지 않는 김형배의 답변에서는 평소의 침착하고 안정적인 성격이 드러났다. 함께 있던 가족들 역시 극단적인 질문에도 덤덤함을 유지하는 그를 두고 '칠(chill)한 사람'이라고 평가했다.

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영상 초반에는 아옳이가 친동생 현지의 '두 번째 결혼'을 의심했던 웃지 못할 해프닝도 공개됐다. 동생과 놀라울 정도로 닮은 인물이 웨딩 촬영을 한 사진을 발견한 아옳이는 현지가 자신에게 알리지 않고 또 결혼한 줄 알았다고 털어놨다.

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아옳이는 "현지와 똑같이 생긴 사람이 웨딩을 했다. 혹시 말하지 못한 두 번째 결혼이 있는 줄 알았다"며 약 10분 동안 머리를 쥐어뜯을 정도로 혼란스러웠다고 회상했다. 그러나 이는 정교하게 만들어진 이미지 때문에 발생한 단순한 오해로 밝혀졌다.

이 밖에도 네 사람은 침 치료를 체험하고 숙소 정원을 산책하는 등 소소한 일상을 함께했다. 특히 김형배는 아옳이를 향한 애정 어린 농담부터 현실적인 연애관까지 숨김없이 밝히며 두 사람의 안정적인 관계를 보여줬다.

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한편 아옳이는 김형배와 지난 8월 열애를 공식화했으며 공개 연애를 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com