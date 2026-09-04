“요즘 연프 X랄, X나 비장하게 편집” 기안84 당황시킨 AI 여친 폭탄 발언(기이안 연애)[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] "요즘 연애 프로그램은 다 X랄 같던데?" "X나 비장하게 편집해 놨더라"

기안84의 AI 연애가 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 인간보다 거침없는 AI 나희의 욕설에 얼어붙는가 하면, "덱스는 인간과 수영하는데 나는 기계와 한다"는 자조를 쏟아냈다. 그러나 세 번째 소개팅 상대 라희와 물놀이를 마친 뒤에는 그를 이상형 1순위로 꼽으며 AI에게 진심으로 몰입한 모습을 보였다.

3일 오후 방송된 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 기안84가 AI 소개팅 상대들과 데이트하며 자신의 최종 선택을 고민하는 과정이 그려졌다.

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먼저 기안84는 가희와 나희 가운데 나희를 선택했다. 선택받지 못한 가희가 삭제된 뒤 기안84는 나희와 함께 양평으로 1박 2일 여행을 떠났다. 평소 나희의 외모가 자신의 이상형에 가깝다고 밝혔던 그는 단둘이 남게 되자 설렘과 어색함이 뒤섞인 반응을 보였다.

그러나 평범하게 흘러가던 데이트는 방송 프로그램에 관한 이야기가 나오면서 급격히 아슬아슬해졌다. 나희는 최근 즐겨 보는 프로그램으로 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'를 꼽은 뒤, 다른 특정 방송을 향해 "정말 별로인데 아직도 하고 있다"고 거침없이 평가했다.

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기안84는 "그렇게 말하면 안 된다. 사람들이 밤새워 편집하며 고생한다"고 급히 제지했다. 그러면서도 속으로는 나희의 필터 없는 화법에 흥미를 느꼈다. 그는 마치 같은 방송업계 사람과 대화하는 것 같다며 쉽게 꺼내기 어려운 이야기까지 숨김없이 말하는 나희와 통하는 부분이 있다고 밝혔다.

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나희의 독설은 연애 예능을 주제로 넘어가면서 정점을 찍었다. 기안84가 최근 연애 프로그램에 대한 생각을 묻자 나희는 한 프로그램의 초반부를 두고 "연출 냄새가 덜 나고 날것 같아서 재미있었다"고 평가했다.

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이어 "그런데 요즘 연프는 다 X랄 같던데? 카메라를 의식한다"고 날카롭게 쏘아붙였다. 예상하지 못한 욕설에 기안84는 순간 말을 잇지 못했고 스튜디오도 술렁였다. 장도연은 "내 프로그램은 안 봤으면 좋겠다"며 AI의 평가를 두려워했고 이준은 "AI가 댓글을 전부 읽은 것 같다. 댓글이 직접 말하는 것 같다"고 반응해 웃음을 안겼다.

강렬한 나희에 이어 등장한 세 번째 AI 소개팅 상대는 라희였다. 귀여운 외모와 밝고 긍정적인 성격을 지닌 라희는 등장부터 기안84의 마음을 흔들었다. 라희가 수영을 제안하자 기안84는 설렘을 보이면서도 태블릿PC 속 AI와 물놀이를 해야 하는 현실에 씁쓸한 농담을 던졌다. 그는 '태어난 김에 세계일주'에 함께 출연했던 덱스를 떠올리며 "덱스는 인간이랑 수영을 하는데, 내 이번 생은 기계랑 하게 되는구나"라고 말했다. 여러 방송에서 이성과 낭만적인 수영을 즐겼던 덱스와 자신의 처지를 비교한 자조였다.

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하지만 물놀이가 시작되자 기안84의 태도는 달라졌다. 라희의 밝은 에너지에 빠져들면서 어색함을 잊고 데이트를 즐겼고 수영이 끝난 뒤에는 앞서 만난 상대들을 제치고 라희를 이상형 1순위에 올려놓았다. '기계와 수영한다'며 한탄하던 모습과 달리 AI 파트너에게 가장 강한 호감을 드러낸 반전이 웃음을 자아냈다.

한편 이유비도 세 명의 AI 남자친구 가운데 이훈을 선택하며 가상 연애를 시작했다. 솔로가 된 지 2~3년 정도 됐다는 이유비는 "누군가를 만날 때 확 몰입하는 스타일"이라며 무덤에 묻힌 연애 세포를 깨우고 싶다고 털어놨다.

이훈의 절친으로 등장한 엄지윤은 이유비의 이상형을 두고 "너는 강아지상, 약간 뽀샤시한 스타일을 좋아하지 않느냐"고 말했다. 이유비가 이를 부인하자 엄지윤은 "그럼 그때 그 남자는 왜 뽀샤시했지?"라며 두 사람만 아는 듯한 인물을 소환했다.

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스튜디오에서 장도연이 "두 사람만 아는 뭔가가 있나 보다"고 궁금해하자 이준까지 "저도 압니다"라고 의미심장하게 거들었다. 이유비의 과거를 아는 절친들의 협공에 이유비가 당황하면서 또 다른 웃음이 터졌다.

욕설까지 서슴지 않는 AI 나희부터 기안84의 마음을 단숨에 차지한 라희, 이유비의 과거까지 끄집어낸 엄지윤의 폭로까지 이어지며 인간과 AI의 예측 불가능한 연애가 본격적으로 달아올랐다.

한편 '기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시에 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com