아옳이, ♥한의사와 열애 중 결국 칼 빼들었다…전남편·외모 조롱에 "법적대응"

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[스포츠조선 조민정 기자] 인플루언서 아옳이(본명 김민영)가 도를 넘은 악성 댓글에 결국 칼을 빼들었다.

아옳이는 3일 자신의 개인 계정에 "건강한 인터넷 문화를 위해 주기적으로"라는 짧은 글과 함께 법무법인으로부터 전달받은 자료 일부를 공개했다.

공개된 자료에는 온라인상에서 아옳이를 향해 작성된 악성 댓글들이 담겼다. 단순한 비판 수준을 넘어 전 남편과 이혼을 소재로 조롱하거나 외모를 비하하는 내용은 물론, 거친 비속어와 모욕적인 표현까지 포함돼 눈길을 끌었다. 특히 아옳이는 해당 게시물을 통해 악성 댓글에 대해 일회성이 아닌 주기적인 법률 대응에 나서고 있음을 알렸다.

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최근 아옳이를 향한 관심은 공개 열애 이후 더욱 뜨거워진 상황이다. 아옳이는 지난달 한의사 김형배와 교제 중이라는 사실을 공개한 뒤 커플 사진과 데이트 영상을 잇달아 공개하며 애정을 숨기지 않고 있다.

두 사람의 열애는 아옳이가 남자친구의 존재를 알린 뒤 상대가 김형배라는 사실이 온라인상에서 빠르게 알려지며 공개됐다. 이후 아옳이는 "이왕 이렇게 된 거 얼굴 공개하고 편하게 유튜브 하겠다"며 연인을 직접 공개했고 상하이 여행 등 달달한 일상을 공유해 화제를 모았다.

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하지만 새 출발을 응원하는 반응과 별개로 과거 이혼과 전 남편을 끌어들인 도 넘은 댓글까지 이어지자 아옳이가 다시 한번 강경 대응에 나선 것으로 보인다.

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아옳이는 지난 2018년 카레이서 출신 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 지난달 김형배와의 열애 사실을 공개하며 새로운 사랑을 시작했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com