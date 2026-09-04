변요한, 반전 신혼 "♥티파니와 결 완전 달라..대화하다 혼나기도"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 변요한이 아내 티파니와의 신혼생활을 공개해 눈길을 끌었다.

3일 추성훈의 유튜브 채널을 통해 공개된 '야노시호, 티파니 시청주의 요망 (ft.똑 닮은 변요한, 추성훈)' 영상에는 변요한이 출연했다.

이날 변요한은 아내 티파니와의 결혼을 결심한 이유부터 신혼 생활까지 다양한 이야기를 전했다.

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추성훈은 변요한에게 "아내와 뭐를 할 때 가장 재밌느냐"고 물었다. 이에 변요한은 "소소한 건데, 스케줄 끝나고 강아지들이랑 같이 산책하면서 대화하는 게 취미다. 여행도 너무 좋다"고 말했다.

추성훈 역시 아내 야노 시호와 함께할 때 가장 즐거운 순간으로 "대화할 때가 재밌다"고 했다. 그러면서도 "얘기하다 보면 저랑 결이 진짜 안 맞구나 싶기도 하다"고 솔직하게 털어놨다.

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변요한도 이에 공감했다. 그는 "저도 아내의 말을 듣는 게 좋고, 들으면서 '아 정말 완전 다른 사람이구나. 결이 다르구나' 싶다"며 "대화 듣다가 혼나기도 하는데 그게 제일 재밌는 것 같다"고 말했다.

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변요한은 최근 SNS에 올린 다소 지친 표정의 일상 사진에 대해서도 설명했다.

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그는 "얼마 전에 무당 샤먼 연기를 하고 작품을 끝냈다. 힘들어서 촬영 끝나고 분리수거하고 강아지 산책 시키고 할 거 하다가 찍어준 거 올린 거다"라고 밝혔다.

이에 제작진이 집안일이 나뉘어 있는지 묻자 변요한은 "제가 거의 다 한다. 제가 하려고 한다"며 "어떻게 보면 오랫동안 혼자 살았을 때 있던 버릇이 남아 있을 수도 있다"고 말했다.

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이어 "요한 님만의 방이 있느냐"는 질문에는 "형님들이 필요하다고 해서 만들었다"고 솔직하게 답하며 신혼집 생활에 대해서도 언급했다.

이후 추성훈은 변요한에게 "어디서 만났냐"며 티파니와의 첫 만남에 대해 물었다.

변요한은 디즈니+ 드라마 '삼식이 삼촌'을 함께 촬영할 당시에는 아니었다며 "그 이후에 자연스럽게 만났다"고 답했다.

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그는 "작품 촬영할 때는 말을 안 걸었다. 끝나고 나서 아내가 뮤지컬을 바로 했는데 제가 최재림 형님의 팬이다. 최재림 형님을 보러 갔는데 (티파니를) 다시 보게 된 것이다"라고 당시를 회상했다. 이어 "무대가 너무 좋았다. 이 친구가 어디서든 열심히 하는 친구구나 했다. 자연스럽게 얘기하다가 여기까지 왔다"고 설명하며 티파니와 연인으로 발전하게 된 과정을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com