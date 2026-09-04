안선영, 치매 母 빚 1억 갚아줬는데.."500만원 또 빼가, 억장 무너져"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 안선영이 어머니의 빚 1억 원을 갚아준 과거를 털어놨다.

3일 안선영 유튜브 채널에서는 "분노주의 '딸하고 사이가 좋지 않습니다...' 안선영의 모녀 갈등 사연 읽기[고민상담소 01편]"이란 영상이 공개됐다.

이날 안선영은 '모녀 갈등'과 관련한 사연을 읽으며 거침없는 조언을 건넸다.

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안선영은 "모녀 갈등에 대해서는 제가 대한민국 상위 0.01%라고 생각한다. 홀어머니와 무남독녀 외딸인 제가 단둘이서 평생을 살아왔다. 좋은 날도, 슬픈 날도 함께 지냈다"라며 자신했다.

이어 공개된 사연은 평생 오빠에게 편애를 받아온 한 여성의 이야기였다.

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사연자는 어릴 때부터 "그래도 오빠잖아"라는 말을 들으며 자랐고, 대학 진학 역시 "너는 여자니까 대학 안 나와도 괜찮다. 오빠는 남자니까 대학 보내야 한다"는 어머니의 말에 포기해야 했다고 털어놨다.

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성인이 된 후에도 오빠는 50세가 된 현재까지 사업과 도박으로 어머니에게 계속 경제적 도움을 받았고, 최근에는 2000만 원이 필요하다며 사연자의 남편에게까지 도움을 요청했다. 이에 사연자는 "내 남편이 오빠 사고 친 거 갚아주려고 회사 다니냐"고 항의하며 엄마와 오빠와의 연을 끊고 싶다고 고민을 털어놨다.

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이에 안선영은 "하루라도 빨리 끊으셔야지. 이러다 죽는다"며 강한 반응을 보였다. 그러면서 "본인이 지금 가장 신경을 써야 하는 가족은 본인이 결정해서 결혼하고 같이 애 봐준 남편과 자식"이라며 "이 사람들이 행복하고 이 가정이 흔들리지 않는 게 중요한 것 같다"고 말했다.

이어 안선영은 자신의 경험도 털어놨다. 그는 "제가 어머니 빚을 25살에 1억 원을 갚아드린 적이 있다. 그런데 한 번도 고맙다고 안 하셨다"고 밝혔다.

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안선영은 "엄마 쓰라고 카드를 드렸는데 다른 사람에게 빌린 돈을 갚으려고 갑자기 500만 원을 인출하셨더라. 저는 카드를 분실하신 줄 알고 신고했다. 그랬더니 엄마에게 '내가 돈 뺐다. 빨리 신고 취소해라'라는 전화가 왔다"고 당시 상황을 설명했다. 이어 "억장이 무너져서 펑펑 울었다. 미안해했으면 상처가 안 됐을 거다. 그 섭섭함은 남이 돈을 훔쳐 갔을 때보다 훨씬 크다"고 털어놨다.

한편, 안선영은 8년째 치매 투병 중인 어머니를 간병하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com