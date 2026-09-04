연정훈, ♥한가인 출산 때 무슨 잘못 했길래..."11년 지나도 토시까지 다 기억나"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한가인이 출산을 앞둔 예비 아빠 PD에게 "아내를 세심하게 배려해야 한다"며 현실적인 조언을 건넨 뒤, "나 11년 됐는데, 아직도 기억에 남는 게 있다. 토시까지 다 기억난다"라고 해 웃음을 안겼다.

3일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "아들딸 방학 끝난 한가인이 작정하고 솥뚜껑삼겹살에 소주 마시면 생기는 일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한가인은 출산을 앞둔 PD의 아들 육아 꿀팁 질문에 무엇보다 출산 후 아내를 잘 챙겨야 한다고 강조했다.

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그는 "아기가 낳았을 때 아내는 진짜 어마어마한 일을 한 거다. 왜냐하면 진짜 위험하다"라며 "40주 동안 아기를 품고 있는 게 생각보다 몸이 많이 힘들다"고 말했다.

이어 "배 많이 불렀을 때 고통이 너무 심하니까 행복 호르몬, 참을 수 있는 호르몬이 최고치까지 나오다가 아기 낳자마자 딱 끊긴다고 한다"라면서 "죽을 것 같은 순간이 갑자기 확 온다. 그냥 우울하다"라고 털어놨다.

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특히 한가인은 산후우울증을 직접 겪은 듯한 자신의 경험을 떠올리며 "우울한 게 없는 데 가만히 있으면 내가 눈물을 줄줄 흘리고 있다"라면서 "기쁜데 그냥 그거랑 관계없이 우울하다. 호르몬 때문"이라고 밝혔다.

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그러면서 예비 아빠에게 출산 후 아내의 감정을 세심하게 살펴야 한다고 당부했다. 한가인은 "근데 그때 서운하게 하면 진짜 기억이 많이 남는다"라며 "나 11년 됐다. 아직도 기억에 남는 게 있다. 토시까지 다 기억난다"라고 해 웃음을 안겼다. 그러면서 한가인은 예비 아빠 PD를 향해 "진짜 애 낳을 때 잘못하면 큰일 난다"라며 현실적인 조언을 건넸다.

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anjee85@sportschosun.com