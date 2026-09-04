노홍철, 48세에 찾아온 씁쓸한 변화..."노화로 휴대폰 가까이 있으면 안 보여"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 노홍철이 48세에 찾아온 '노안'에 당황했다.

3일 유튜브 채널 '노홍철'에는 "럭키가이 노홍철에게 찾아온 뜻밖의 변화"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 노홍철은 AI 안경을 자랑하며 "말로는 스마트 안경이라고 하지만 본 목적은 늙었다. 노안"이라며 웃었다.

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그는 "휴대폰을 상대방이 보여주면 예전에는 가까워질수록 잘 보였는데 지금은 너무 앞으로 오면 안 보인다"라면서 안경을 맞추기 위해 안경원을 찾았다.

정밀 검사와 시력 검사를 받은 노홍철은 "휴대폰이 가까이 있으면 안 보인다. 오늘 딱 일어났을 때 휴대폰을 봤는데 흐릿하게 보이더라"고 털어놨다.

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이에 안경원 직원은 "자연스러운 현상이다. 그 나이대 되면 누구나 다 피할 수 없는 거다. 평균적으로 노안은 43살에 온다. 지금 되게 늦게 필요하신 거다"라고 말했다.

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이후 노홍철은 가까이 보이는 렌즈를 착용한 뒤 "훨씬 잘 보인다"라면서 "그동안 나 어떻게 생활을 한 거냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "너무 신세계다. 안구를 새로 간 것 같다"라면서 달라진 시야에 감탄했다. 그러면서 "어느덧 그 세월이 나한테도 왔다"라고 말하며 자연스럽게 찾아온 노안에 씁쓸한 웃음을 지었다.

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anjee85@sportschosun.com