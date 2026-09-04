"60억 단독주택 NO..나도 영끌" 기은세, 평창동 집 실체 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 기은세가 평창동 집을 둘러싼 오해에 대해 직접 해명했다.

3일 기은세의 유튜브 채널에는 '궁금해 하셨던 거실, 2층 방, 게스트룸 싹 다 공개! | 이럴려고 이렇게 만들었지 ♥ | 이사 프로젝트 ep.6'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 기은세는 이사한 평창동 집의 거실과 2층 방, 게스트룸 등을 공개하며 집 곳곳을 소개했다.

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이날 기은세는 자신의 집을 둘러싼 오해에 대해 먼저 입을 열었다. 그는 "저희 집은 대저택이 아니다. 어디 기사에서 60억짜리 주택을 짓고 있다고 나오던데 저도 그랬으면 좋겠다"며 "개인 주택에 사는 게 꿈인데 최대한 열심히 인테리어에 투자하다 보니 그렇게 보인 것 같다"고 말했다.

이어 "처음에는 벽면에 페인트칠하고 바닥 정도 바꾸면 될 줄 알았는데 생각보다 설비와 시설에 돈이 많이 들었다. 예상 밖의 비용이 들면서 힘들었지만 어쨌든 영혼까지 끌어모아 이 집을 만들었다"며 "저는 너무 행복하다"고 밝혔다.

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특히 기은세는 "저희 집은 단독주택이 아니라 빌라 1층이고, 테라스가 있는 집"이라며 "엄청 고급 빌라도 아니다. 불편함을 감수할 만큼 만족하면서 살고 있다"고 강조했다.

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이어 "여기만 보시면 굉장히 화려해 보여서 '어디서 돈이 저렇게 나가지?' '돈을 많이 쓰면 나도 저렇게 인테리어해야지'라는 생각이 들 수 있다. 물론 인테리어에 돈을 많이 썼다"며 "제가 사는 집을 전면적으로 공개해 드릴 수는 없다. 같이 사시는 주민들도 계시고, 그래서 제가 자세하게 말씀드리기도 어려운 부분이 있다"고 털어놨다.

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그러면서 "비싸고 좋은 집이 중요한 건 아니다. 제 집이 100억짜리 집처럼 느껴진다. 이번에도 유럽의 좋은 호텔에서 지내다 와도 집에 들어오는 순간 '우리 집이 부잣집 같다'는 생각이 든다"며 "여러분이 보실 때는 몇십억짜리 단독주택에 사는 것처럼 보이겠지만, 저는 이 안에서 제 집의 가치를 그렇게 두고 있다"고 말했다.

jyn2011@sportschosun.com