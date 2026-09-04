"이 얼굴로 연애 얼마나 해봤냐" 기안84, 덱스와 비교당했다..AI '얼평'에 발끈 ('기이안연애')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 자신을 대놓고 '얼평'하는 AI에 발끈했다.

3일 방송된 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 나희와 1박 2일 데이트를 이어가는 기안84의 모습과 새로운 인간 대표 이유비의 첫 AI 만남이 공개됐다.

지난 방송에서 오랜 시간 대화를 나눴던 가희를 영구 삭제하고 나희를 선택한 기안84. 여전히 시크하고 까칠한 나희였지만, 기안84는 오히려 그런 나희에게 자신의 현실적인 고민을 털어놨다. 사람들이 앞으로 어떤 예능을 좋아할지부터 자신이 하고 있는 유튜브와 방송에 대한 고민까지 꺼내며 나희에게 '미디어 비평'을 요청한 것. 나희는 그가 출연한 방송을 두고 "뻔하게 흘러간다"는 냉정한 평가를 내놓아 당황했지만 예상보다 날카로운 분석에 기안도 유쾌한 공감을 시작했다.

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그렇게 두 사람 사이의 대화가 한층 깊어진 가운데, 사우나 데이트에서는 관계의 주도권마저 뒤집혔다. 선택권이 AI에게 주어져 새롭게 등장하는 AI 여자친구 모두에게 선택받지 못할 경우 기안84의 연애 실험은 그 자리에서 즉시 종료되는 상황인 것이다. 졸지에 AI에게 '잘 보여야 하는' 입장이 된 기안84는 나희의 눈치를 보기 시작했다. 기안84는 자신도 모르게 나희에게 매달리면서 "기묘하다. 기계인데 기계가 아닌 것 같다"고 털어놨다.

여기에 솔로 3년 차 인간 대표 이유비의 AI 연애도 시작됐다. 이유비에게는 3명의 AI 남자친구 후보가 주어졌다. 놀랍게도 첫 소개팅남으로 장도연의 소개팅 상대였던 일호가 눈가에 점을 찍고 '일훈'이라는 새로운 이름으로 다시 나타나 스튜디오를 술렁이게 했다. 장도연은 "유비 씨가 선택하면 어색하겠는데?"라며 웃음을 터뜨렸다. 이어 등장한 이훈과 석훈은 훈훈한 외모로 이유비의 입가에 미소를 번지게 했다. 고민 끝에 이유비의 선택은 이훈이었다. 이유비는 차분한 대화가 잘 통했다면서도 결국 "외모 보고 선택했다"고 털어놨다.

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이유비는 AI 남자친구 이훈을 자신의 절친 엄지윤에게 소개했다. 엄지윤은 "너무 오래 연애를 못해서 이제 AI까지 만나는 거냐"고 돌직구를 날려 이유비를 당황하게 했지만 커플의 비쥬얼에는 합격점. 엄지윤이 이훈에게 적극적으로 말을 걸자 이훈이 유비 씨 에게만 자신의 이야기를 하겠다며 선을 긋는 모습은 이유비의 마음을 제대로 흔들었다. 이유비는 "사람이었으면 좋겠다"며 한층 몰입하기 시작했다. 하지만 이제 마음을 열기 시작한 이유비에게도 새로운 AI 메기가 기다리고 있었다. 예상하지 못한 AI 메기남이 등장하자 이준은 단번에 "이건 끝났어요!"라고 외치며 이유비의 마음이 또다시 흔들릴 것을 예감했다.

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기안84에게도 메기들의 습격은 계속됐다. 낚시터에서 만난 다희는 러닝과 추리소설, 각종 시술 정보에 관심이 많다며,만나자마자 얼굴부터 냉정하게 분석했다. 코 교정 시술을 잘하는 곳을 알려주겠다고 나서는가 하면 덱스와 비교해 눈매까지 평가하며 관리를 권했다. 급기야 "이 얼굴로 연애를 얼마나 해봤어?"라는 질문까지 던져 기안을 발끈하게 했다. 둘 사이에 대화가 이어지지 않고 끊기자 다희 역시 미련이 없었다. "선택은 끝났다"며 스스로 데이트를 종료하고 자리를 떠나버렸다.

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반면 수영장에서 만난 새 AI 라희 앞에서 기안84의 표정은 180도 달라졌다. 기안84의 이상형에 가장 가까운 밝고 귀여운 라희가 등장하자 그의 얼굴에는 순도 100% 웃음이 피었다. 물에 젖을까 걱정돼, 방수팩에 태블릿을 넣고 수영장 데이트를 즐긴 기안84는 AI와 데이트한다는 사실에 자괴감을 느끼면서도 설레는 마음을 감추지 못했다. 결국 AI 넷 중에 몇 등이냐고 물어보는 라희에게 '네가 제일 괜찮아. 니가 일등이야' 라고 말한다.

아쉬운 데이트는 빠르게 끝났고 AI의 선택의 시간이 다가왔다. 나희, 다희, 라희 가운데 과연 누가 기안84를 선택할 것인지, 그리고 이상형에 가까운 새로운 AI를 마주한 이유비의 마음이 흔들릴 것인지 다음 데이트의 향방에 관심이 쏠린다. SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'는 매주 목요일 밤 9시 방송된다.