부활 김태원, 금주 후 씁쓸한 인간관계 "평생 술값 100% 내가 냈는데.."

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[스포츠조선 조윤선 기자] 부활 김태원이 7년째 금주 중인 근황을 전하며, 술을 끊은 뒤 주변 사람들의 연락까지 끊겼다고 서운함을 토로했다.

3일 공개된 '갓경규'에는 과거 '남자의 자격'에서 호흡을 맞췄던 김태원, 이윤석, 윤형빈이 출연해 오랜만에 한자리에 모였다.

이날 김태원은 술 이야기가 나오자 "좋겠다. 부럽다. 술 얘기하면 부럽다"며 "나는 술 끊은 지 7년 됐다"고 밝혔다.

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이에 이윤석은 "뭐 끊는 건 이 형님이 최고다. 마음먹으면 다 끊는다"고 말했다. 김태원은 "결국 끝까지 안 끊다가 병원에서 '다음에 병원 또 오시면 죽는다'고 하면 끊는다"고 털어놨다.

이어 "옛날에 대마초도 끊지 않았냐. 그 당시 피우던 사람 지금 다 죽었다"고 덧붙여 모두를 당황하게 했다.

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김태원은 금주 후 달라진 인간관계에 대한 서운함도 드러냈다. 그는 "술 끊으니까 사람들이 아무도 날 안 만나준다. 아무도 전화 안 한다"고 토로했다.

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이경규 역시 "맞다. 나도 술 100일 끊어봤는데 아무도 안 찾아왔다. 만나자는 소리도 안 하더라. 술친구들이 확실히 다 끊어진다"며 공감했다.

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그러자 김태원은 "평생을 내가 술을 샀다. 20년간 술 먹을 때는 100% 내가 다 냈는데 연락이 없다"며 씁쓸한 마음을 내비쳤다.

이어 두 사람은 건강을 주제로 이야기를 이어갔다. 이경규가 "나는 담배를 끊었다. 술은 아직 못 끊었다"고 하자 김태원은 "난 담배까지 끊으면 돌 것 같다"고 말했다.

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김태원이 이경규에게 간 검사를 권하자 이경규는 "멀쩡하다. 그런데 몸이 아프다"고 답했다.

이에 김태원은 "형은 옛날에 '남자의 자격'할 때도 아프다고 했다"며 "그때도 정신이 약간 이상했다. 약간 치매 비슷한 게 있는 것 같다"고 짓궂게 농담했다. 이경규는 "아파서 병원에 가면 수치는 다 멀쩡하다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.