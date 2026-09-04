故 이용주, 생전 눈물의 취중 고백.."재능 없는데 방송하고 싶었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 故 이용주가 44세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠난 가운데, 생전 솔직한 심정을 털어놓으며 눈물을 보였던 영상이 다시금 안타까움을 자아내고 있다.

이용주는 지난달 29일 향년 44세로 세상을 떠났다. 고인의 사인은 심장마비로 알려졌으며, 과거 심근 비대증으로 병역을 면제받은 사실도 전해진 바 있다.

이 가운데 이용주가 생전 방송 활동에 대한 속마음을 털어놨던 과거 영상도 다시 주목받고 있다.

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지난 2022년 1월 유튜브 채널 '땀&픽'에는 이용주가 혼자 술과 음식을 먹는 모습이 담긴 영상이 게재됐다.

당시 이용주는 술을 마시던 중 10년 넘게 이어온 방송 생활을 돌아보며 솔직한 심경을 꺼내놨다. 그는 "카메라 앞에서 처음으로 솔직해지는 것 같다. 방송 10년 넘게 했는데 편하게 방송하지는 못했던 것 같다"고 털어놨다.

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이어 "유튜브나 많은 콘텐츠를 보면 정말 잘하는 사람이 많다. 항상 그 전부터 나는 그렇지 못한 경우라고 생각했다. 재능은 없는데 하고 싶은 거다"라며 "잘하는 게 있고, 하고 싶은 게 있고. 나는 항상 사람들과 이야기하면 '너가 잘하는 걸 해라'라는 이야기를 많이 하는데 그 말이 되게 슬프다. 내가 말하지만 되게 슬프다"며 울먹였다.

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그러면서 "하고 싶은 걸 하고 싶은데 잘하는 게 정답이다. 세상은 그렇게 살아야 된다. 하고 싶은 거 한다고 되는 건 아니지 않냐"며 "나는 인생을 그렇게 노력하면서 살지는 않았다. 허투루 알았다. 근데 나도 안다"며 감정이 북받친 듯 끝내 눈물을 보였다.

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방송 활동을 향한 애정과 현실적인 고민을 솔직하게 털어놓았던 고인의 생전 모습이 뒤늦게 재조명되면서 안타까움을 더하고 있다.

한편 이용주는 모델 출신으로 2004년 영화 '도마 안중근'을 통해 연기자로 데뷔했다. 이후 MBC 시트콤 '안녕, 프란체스카', MBC 드라마 '궁', tvN 드라마 '막돼먹은 영애씨' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

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특히 tvN 드라마 '푸른거탑'에서는 어리바리한 신병 캐릭터를 맡아 시청자들의 사랑을 받았다. 이후에도 여러 방송에서 조연과 카메오로 활약했으며, 최근에는 여행사를 운영 중인 근황을 전하기도 했다. 그러나 갑작스러운 비보로 안타까움을 더했다.

고인의 사망 소식에 '푸른거탑'에서 함께 호흡을 맞췄던 동료들의 추모도 이어졌다. 김재우, 김호창, 백봉기 등은 빈소를 찾거나 추모 글을 남기며 고인을 애도했다.