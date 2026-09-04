엔하이픈, 또 새 역사…음악방송 6관왕

사진제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'로 음악방송 6관왕을 달성하며 자체 최다 기록을 또 한 번 새로 썼다.

엔하이픈은 지난 3일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 미니 8집 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)' 타이틀곡 '블러디 파라다이스'로 2주 연속 1위에 올랐다. 이로써 '엠카운트다운'을 비롯해 '인기가요', '쇼! 음악중심', '뮤직뱅크', '쇼챔피언' 등 5개 음악방송 정상을 휩쓸며 총 6개의 트로피를 품었다. 이는 엔하이픈의 음악방송 자체 최다 관왕 기록이다.

이날 엔하이픈은 순탄치 않은 도피 여정을 연상시키는 빈티지한 스타일링으로 무대에 올라 강렬한 퍼포먼스를 펼쳤다. 역동적이면서도 절도 있는 동작과 리드미컬한 그루브가 어우러진 군무로 야성적인 카리스마를 극대화했고, 오직 '너'를 향한 뱀파이어의 사랑을 무대 위에 녹여냈다.

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'블러디 파라다이스'는 위기 속에서도 서로만을 바라보는 연인의 상황을 낙원에 빗댄 브라질리언 펑크 댄스곡이다. 엔하이픈은 이 곡으로 미국 빌보드 '버블링 언더 핫 100'에 처음 진입했다. '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서도 팀 자체 최고 순위를 경신하며 글로벌 차트에서 존재감을 넓히고 있다.

앨범 역시 호성적을 이어가고 있다. 미니 8집 '더 신 : 블리스'는 미국 '빌보드 200' 1위에 오른 데 이어 빌보드 재팬 '핫 앨범'(9월 2일 자) 정상까지 차지했다. '톱 앨범 세일즈'와 함께 주요 차트 2관왕을 기록했으며, 오리콘에서는 '주간 합산 앨범 랭킹', '주간 앨범 랭킹', '주간 해외 앨범 랭킹' 등 3개 부문에서 1위를 차지했다.

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엔하이픈은 오는 9일 방송되는 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'에서 스페셜 무대를 선보인다. 공식 활동을 마친 뒤에도 음악방송 '그랜드 슬램'을 가능하게 한 엔진(ENGENE)을 위해 예정에 없던 무대를 마련하며 팬들에게 특별한 선물을 건넬 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com