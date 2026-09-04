'김용건 며느리' 황보라, 子 뮤지컬 무대 난입에 진땀.."너무 별나 창피해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황보라가 한시도 눈을 뗄 수 없는 예측불허 육아 근황을 전했다.

3일 'CTS기독교TV' 유튜브 채널에는 '황보라와 함께하는 찐 육아 고민!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

황보라는 둘째 임신을 계획 중인 이유에 대해 "제가 외동딸로 자라면서 많이 외로웠다. 어렸을 때부터 '부모님이 돌아가시면 어떡하지?'라는 생각을 하고 살았다"라고 말했다. 이어 "그래서 결혼도 빨리하고 싶었는데 늦어졌다. 첫째가 20살이 되면 저는 60대다. '아들이 결혼하는 걸 볼 수는 있을까' 싶어서 최고의 선물을 주자는 마음으로 시도하고 있다"라고 밝혔다.

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이어 "26개월 아들은 에너지가 많을 것 같은데 육아 힘들지 않나"라는 질문이 나왔고, 황보라는 "왜 저렇게 별나지 싶다"라며 육아 고충을 토로했다. 이어 "키즈카페에 가면 혼자 제일 튄다. 얼마 전에는 태어나 처음으로 여름성경학교에 갔다. 뮤지컬을 볼 때 많은 애들 가운데 1명만 집중을 안 하고 계속 돌아다녔고 무대에 올라가더라. '왜 하필 내 애야?' 싶더라. 사실 정말 힘들다. 너무 창피했다"라며 또래 아이들 사이 유독 산만한 아들의 모습을 언급했다.

한편 황보라는 지난 2022년 배우 김용건 아들이자 하정우의 동생 워크하우스컴퍼니 대표 차현우(본명 김영훈)과 결혼, 슬하에 아들 우인 군을 뒀다. 최근 둘째 임신을 위해 시험관 시술에 도전, 많은 응원을 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com