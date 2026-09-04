김건모, 6년 공백 피맺힌 심경 "28년 쌓은 탑, 무너지는 데 오래 안 걸려"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김건모가 데뷔 35주년을 앞두고 전국투어에 나선다. 6년간의 긴 공백을 딛고 다시 무대에 선 김건모는 이번에는 기타를 들고 새로운 음악 인생을 예고했다.

김건모는 오는 10월 10일 대구를 시작으로 전국투어 콘서트 '김건모. 35TH ANNIVERSARY LIVE TOUR'를 개최한다. 이후 10월 31일 전주, 12월 5일 광주, 12월 26일 고양에서 공연을 이어가며 투어는 2027년까지 계속될 예정이다.

지난해 약 6년간의 공백을 깨고 공연 무대로 돌아온 김건모는 부산을 시작으로 서울까지 이어진 단독 공연을 전 지역 전석 매진시키며 여전한 티켓 파워를 보여줬다. 지난 7월에는 약 10년 만의 신곡 '어디쯤 가고 있을까'를 발표하며 본격적인 음악 활동 재개에도 나섰다.

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특히 이번 전국투어에서는 데뷔 후 처음으로 기타 연주에 도전한다. 그동안 피아노를 연주하며 노래하는 모습으로 익숙했던 김건모는 공백기 동안 매일 4~5시간씩 통기타를 연습한 것으로 전해졌다. 공연을 앞둔 현재도 손끝에 굳은살이 박일 정도로 연습에 매진하고 있다는 게 주최 측의 설명이다.

김건모 역시 이번 공연을 두고 단순한 복귀 이상의 의미를 부여했다. 그는 최근 인터뷰에서 "이번 무대는 단순한 재기가 아니라, 기타를 연주하는 김건모의 새로운 데뷔 무대"라고 밝혔다.

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긴 공백기를 거치며 느낀 심경도 털어놨다. 김건모는 "28년간 공들여 쌓아 올렸던 탑이 무너지는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않더라"고 지난 시간을 돌아봤다.

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이어 "이제는 홀로 높은 탑을 쌓아 올리기보다, 후배들과 오랜 팬들이 함께 걸어갈 수 있는 따뜻한 길을 만들고 싶다"며 "같은 이름, 다른 걸음으로 우리의 이야기로 길을 내겠다"고 새로운 출발에 대한 각오를 전했다.

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1992년 1집 '잠 못 드는 밤 비는 내리고'로 데뷔한 김건모는 '핑계', '잘못된 만남', '아름다운 이별', '첫인상', '혼자만의 사랑', '뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새' 등 수많은 히트곡을 발표하며 1990년대를 대표하는 가수로 자리매김했다.

김건모는 전국투어와 함께 신곡 작업도 이어간다. 올가을부터 새로운 음원을 순차적으로 공개하고, 내년에는 정규 앨범 발매를 목표로 녹음 작업을 진행 중이다.

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한편 김건모는 2019년 유튜브 채널 '가로세로연구소'를 통해 성폭행 의혹이 제기되면서 활동을 중단했다. 당시 김건모는 "사실이 아니다", "고소인이 누군지도 모른다"며 강하게 부인했지만, 논란이 급속도로 확산되면서 SBS '미운 우리 새끼'에서 하차하고 예정된 콘서트도 취소했다.

그러나 약 2년간의 수사 끝에 서울중앙지검은 2021년 김건모에 대해 혐의없음으로 불기소 처분했다. 고소인 측이 불복해 항고한 데 이어 재정신청까지 제기했지만 모두 받아들여지지 않았다. 법원 역시 검찰의 불기소 처분이 정당하며 이를 뒤집을 자료가 부족하다는 취지로 재정신청을 기각했다.

결국 의혹은 빠르게 확산됐지만 김건모의 혐의는 인정되지 않았다. 그럼에도 이미 방송과 공연 활동이 중단된 뒤였고, 김건모는 긴 공백기를 보내야 했다.

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olzllovely@sportschosun.com