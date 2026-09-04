"공개 7일 만에 댓글 930개 돌파"…'부활남' 구교환 코어 터졌다

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남', 백종열 감독, 용필름 제작)가 배우 구교환의 빨간 머리로 화제를 모은 포스터를 이용한 기발한 이벤트를 개최해 눈길을 끌었다.

개성 있는 배우들의 시너지로 기대를 모으는 '부활남'이 석환(구교환)의 시그니처인 빨간 머리 비주얼을 담은 포스터를 활용한 이색 이벤트로 이목을 집중시킨다. 빨간 머리와 상처투성이 얼굴, 날아오는 탄흔을 뒤로 한 채 사탕을 물고 태연하게 응시하는 석환 역 구교환의 모습으로 화제를 모은 포스터는 공개와 동시에 뜨거운 반응을 모았다.

이에 석환의 비주얼을 활용한 '나만의 부활 포스터' 제작 이벤트가 진행되며 예비 관객들의 참여 열기가 이어지고 있다. 이는 AI 프롬프트를 활용해 자신의 사진을 영화 속 석환의 모습으로 완성한 뒤, '#부활인증' 해시태그와 함께 공유하는 이벤트로, 공개 7일 만에 930개의 댓글이 달리는 등 높은 참여율을 기록하며, 기존 1626명이 참여했던 극장 벽보 포착 이벤트에 이어 개봉 전부터 '부활남'을 향한 뜨거운 관심을 입증했다.

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이벤트에 참여한 예비 관객들은 "나 은근 액션 영화 주인공 재질인데..?ㅋㅋㅋㅋ"(인스타그램_jj****), "포스터 만들어보니 영화 속 한 장면 같아서 더 기대된다"(인스타그램_ca****), "난 그냥 구교환 보러 무대인사 가려고 했던 거지. 내가 구교환이 되어야 하는 건 줄은 몰랐지"(인스타그램_ah****), "석환이를 만날 붉은 가을만 영원히 기다려"(인스타그램_km****) 등 자신만의 석환을 완성한 소감과 함께 영화에 대한 기대감을 드러내고 있다.

이처럼 개봉을 앞두고 진행된 참여형 이벤트로 열띤 관심을 불러일으키는 '부활남'은 올가을 관객들에게 전에 없던 카타르시스를 선사할 전망이다.

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채용택·김재한 작가의 동명 웹툰을 영화화 한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고 '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com