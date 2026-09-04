"아트하우스→액션 아우러"…'호프' 나홍진 감독, 美할리우드 리포터 '영향력 있는 감독' 선정

6일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프'의 언론 시사회. 나홍진 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)를 연출한 나홍진 감독이 영향력 있는 장르 영화 감독으로 선정돼 눈길을 끌었다.

'호프'의 나홍진 감독이 미국의 대표적인 엔터테인먼트·영화 전문 매체 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)가 선정한 '가장 영향력 있는 장르 영화 감독 30인'에 이름을 올렸다.

할리우드 리포터는 "아트하우스 영화 팬부터 액션 영화 팬까지 아우르는 국제적인 팬층을 구축한 한국의 거장"이라며, 나홍진 감독을 소개해 시선을 사로잡는다.

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이번 선정과 함께 할리우드 리포터에는 나홍진 감독의 특별 인터뷰가 공개될 예정으로, 장르를 넘나드는 나홍진 감독의 작품 세계와 '추격자' '황해' '곡성'에 이어 네 번째 영화 '호프'로 돌아온 비하인드에 대한 이야기가 담길 예정이다.

이처럼 자신만의 장르 세계를 구축하며 독보적인 영화적 색채를 선보여온 나홍진 감독의 행보가 세계적인 주목을 받고 있는 가운데, 북미에서 오는 9일 개봉 예정인 '호프'는 국제적 관심을 이어갈 전망이다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com