‘14억에 샀는데 100억’ 빅뱅 대성, 청담동 빌딩까지..부동산 자산만 ‘1000억 원’ 훌쩍

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[스포츠조선 박아람 기자] 빅뱅 멤버 대성이 과거 14억 원대에 매입한 서울 흑석동 고급 아파트의 가치가 현재 약 100억 원 수준으로 평가되고 있는 것으로 전해졌다. 여기에 보유한 것으로 알려진 청담동 일대 빌딩까지 더하면 대성의 부동산 자산 규모는 1000억 원을 넘어설 것으로 추정된다.

최근 연예인 부동산을 다루는 유튜브 채널 'wander planet'는 대성이 거주하고 있는 흑석동 고급 주거지를 소개했다. 영상에 따르면 대성은 2015년 여름 서울 동작구 흑석동에 위치한 흑석마크힐스의 한 세대를 약 14억5000만 원에 매입했다.

대성이 매입한 주택은 전용면적 275㎡ 규모로, 침실 4개와 욕실 3개 등을 갖춘 대형 세대인 것으로 알려졌다. 한강을 바라볼 수 있는 입지와 넓은 면적 등이 특징이며, 대성은 매입 이후 장기간 직접 거주해온 것으로 전해졌다.

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특히 당시 14억 원대였던 해당 아파트의 현재 가격이 약 100억 원까지 높아진 것으로 추정되면서 눈길을 끈다. 단순히 매입가와 현재 평가액만 비교하면 10여 년 사이 가격이 약 7배 수준으로 상승한 셈이다.

흑석마크힐스는 소수의 세대로 구성된 고급 아파트로도 유명하다. 전체 18가구 규모이며, 한강을 가까이에서 조망할 수 있다는 점 때문에 서울세계불꽃축제를 감상하기 좋은 주거지로 알려져 있다.

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유명 연예인들이 거주했던 이력도 있다. 배우 장동건과 고소영 부부가 과거 신혼생활을 보낸 곳으로 알려졌으며, 배우 현빈 역시 결혼 전 상당 기간 이곳에서 생활한 것으로 전해진다. 현재도 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아와 포레스텔라 멤버 고우림 부부, 가수 겸 배우 정수정 등이 거주하는 것으로 알려져 있다.

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대성의 부동산 투자 성과는 아파트에 그치지 않는다. 대성은 2017년 서울 강남구에 위치한 빌딩을 약 310억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 해당 건물은 지하 2층, 지상 9층 규모로 전해졌으며, 현재 가치는 900억 원을 웃돌 것으로 추산되고 있다.

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아파트의 추정 가치 약 100억 원에 빌딩 평가액 900억 원 이상을 단순히 더하면 대성이 보유한 것으로 알려진 부동산의 현재 가치는 1000억 원을 넘어선다. 다만 이는 공개적으로 전해진 추정 시세를 합산한 수치일 뿐, 대성의 실제 순자산을 의미하는 것은 아니다.

한편 대성은 2007년 그룹 빅뱅의 멤버로 가요계에 데뷔했다. 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞았으며, 최근 월드투어 'XX : COSMOS'를 통해 북미와 유럽, 오세아니아, 아시아 등 여러 지역에서 공연을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com