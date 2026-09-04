배영만 "딸 죽고 집안 풍비박산..결국 이혼 후 세 자녀 홀로 키워" ('특종세상')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 배영만이 어린 딸을 갑작스럽게 떠나보낸 아픔을 털어놨다.

3일 방송된 MBN '특종세상'에는 개그맨 배영만이 출연해 이혼 후 홀로 살아가고 있는 근황과 가족사를 공개했다.

이날 배영만은 후두암 판정을 받은 뒤 술과 담배를 끊고 건강 관리에 힘쓰고 있다고 밝혔다. 혼자서도 아침 식사를 든든하게 챙겨 먹는다는 그는 "이혼한 상태다. 혼자 돼서 된장찌개를 끓인 지는 20년 됐다"며 "딸은 3년 전에 결혼했고, 막둥이는 직장 기숙사에 가 있다"고 말했다.

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이어 첫째 아들과는 현재 떨어져 지내고 있다고 밝혔다. 배영만은 "첫째는 나하고 싸워서 집을 나갔다. 자식은 내 마음대로 되는 게 아니지 않냐"며 "우리 아버지가 나 키울 때 속 많이 썩였던 것처럼 그게 똑같이 되는 것 같다"고 털어놨다.

20년 전 이혼 후 홀로 세 아이를 키웠다는 배영만은 "상처가 있는 가정이니까 (아들이 생각 할 때는) 그런 책임도 아빠에게 있지 않나 싶은 것 같다"며 "아이들한테 미안하다. (가정을) 끝까지 지켜줘야 되는데 못 지켜줬다"고 자녀들을 향한 미안함을 드러냈다.

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이어 결혼 생활 당시 겪었던 가슴 아픈 가족사도 처음 꺼내놨다. 배영만은 "어느 날 일산의 한 병원에서 전화가 왔는데 아내가 쓰러져 왔다고 했다. 병원에 갔더니 응급실에 아내는 쓰러져 있고 아기는 죽어서 왔다고 했다. 아침에 방긋 웃던 딸이 죽었다는 거다"라며 어린 딸을 갑작스럽게 떠나보냈던 순간을 회상했다.

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딸을 잃은 슬픔은 부부 관계에도 큰 영향을 미쳤다고. 그는 "그때부터 갈등이 엄청 심해졌다. 가정생활을 할 수 없을 정도로 힘들어했다. 너무 많이 힘들었다. 아이 하나 잃은 게 집안이 풍비박산됐다"고 털어놨다.

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그러면서 "지금 생각하면 그래도 포용하고 갔어야 되는데 내 마음에는 그게 안 됐다. 같이 있으면 힘드니까 그래서 어쩔 수 없이 갈라서게 됐다. 아이들은 내가 다 맡아서 키우게 됐다"고 전했다.