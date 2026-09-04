이창동 감독 '가능한 사랑' 런던영화제 초청..오스카 레이스 청신호

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)이 제70회 BFI 런던영화제 공식 초청 소식을 전했다.

'가능한 사랑'이 제83회 베니스국제영화제, 제51회 토론토국제영화제, 제64회 뉴욕영화제, 제74회 산세바스티안국제영화제, 제22회 취리히영화제, 제45회 밴쿠버국제영화제에 이어 제70회 BFI 런던영화제 갈라 섹션에 공식 초청되었다.

BFI 런던영화제는 영국영화협회가 주관하는 영국 최대 규모의 영화제로, '가능한 사랑'이 초청된 갈라 섹션은 가장 화제성이 높은 신작을 소개하는 부문이다. 특히 이창동 감독은 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'에 이어 신작 '가능한 사랑'까지 총 여섯 차례 BFI 런던영화제에 초청되는 쾌거를 이뤘다.

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사진=넷플릭스

함께 공개된 2차 보도스틸은 현장에서의 이창동 감독의 모습부터 '가능한 사랑'?에서 눈부신 앙상블을 보여줄 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 네 배우의 다채로운 모습을 담아 눈길을 끈다.

먼저, 마이크를 찬 채 눈시울을 붉히며 인터뷰에 응하고 있는 미옥(전도연)의 모습은 해고 노동자의 아내로 그가 어떤 일들을 겪었는지, 카메라 앞에서 그가 들려줄 이야기를 궁금하게 한다.

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카메라 옆에서 미옥의 이야기에 깊이 몰입한 듯 바라보며 인터뷰 중인 예지(조여정)의 표정에서는, 미옥과 가까워지고자 하는 그의 진심을 엿볼 수 있다. 미옥과 호석(설경구)의 집에서 함께 술자리를 가지고, 미옥과 함께 노동자대책위원회 앞에서 이야기를 나누고 있는 예지의 모습 역시 해고 노동자에 대한 다큐멘터리를 만들기 위해 그들의 삶에 깊이 공감하고자 하는 예지의 노력과 열정을 짐작게 한다.

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별장 창가에 서서 기대감이 서린 표정으로 밖을 바라보고 있는 미옥, 아들과는 달리, 속을 읽을 수 없는 표정을 한 호석의 모습은 과연 그가 어떤 마음가짐으로 상우(조인성)와 예지 부부의 별장으로 향했을지 궁금하게 만든다. 함께 바다를 바라보고 있는 미옥과 상우의 스틸은 완전히 다른 삶을 살아온 이들이 해변에서 어떤 대화를 나누고 있을지, 이들의 만남은 어떤 감정의 파동을 가져올지 호기심을 자아낸다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com