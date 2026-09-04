임신완X설인아 이 조합 '유죄'..'나의 유죄인간' 멜로부터 스릴까지 다 있다

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 남다른 시너지를 예고하며 의기투합했다.

tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'(문수정 극본, 박단희 연출)이 오는 10월 19일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.

이름만 들어도 든든한 배우 임시완(윤이준 역), 설인아(강재희 역), 김정현(김시현 역), 연우(이혜정 역)의 만남으로 화제를 모으고 있는 가운데 이들의 첫 호흡을 엿볼 수 있는 대본리딩 현장이 공개돼 호기심을 돋운다.

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이날 자리에는 박단희 감독, 문수정 작가를 비롯해 출연 배우들이 총출동, 설렘과 긴장 가득한 분위기 속 작품의 힘찬 시작을 알렸다.

먼저 임시완은 태강그룹의 차기 후계자이자 재벌 3세 윤이준에 걸맞은 대사 톤을 섬세하게 구현하며 분위기를 주도했다. 작은 것 하나도 허투루 넘기지 않는 예민한 면모부터 세상과 일부러 일정한 거리를 두는 냉소적인 태도까지 상황에 따라 어조에 미묘한 변화를 줘 임시완이 완성할 색다른 재벌 3세 윤이준 캐릭터를 더욱 궁금하게 만들었다.

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특수부대 출신 형사 강재희의 당찬 면모는 설인아 특유의 밝고 건강한 에너지를 만나 생생하게 살아났다. 설인아는 어떤 상황에서도 쉽게 물러서지 않는 강단과 거침없는 행동력을 시원시원한 목소리로 담아내는 한편, 절도 있는 말투와 각 잡힌 대사 처리로 특수부대에서 다져진 강재희의 남다른 내공을 예감케 했다.

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윤이준(임시완)의 절친이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역을 맡은 김정현은 캐릭터의 신중한 성격을 깊이 있는 눈빛으로 보여줬다. 또 직장 상사인 윤이준을 알뜰살뜰 챙기면서도 순간순간 의미심장한 무드를 풍기며 좀처럼 속내를 알 수 없는 김시현 캐릭터에 흥미를 더했다.

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태강그룹 회장 비서 이혜정 역의 연우는 절제된 표현으로 캐릭터의 신비로운 매력을 배가했다. 차분한 목소리와 담담한 표정을 일관되게 유지하며 이혜정의 단단한 성격을 고스란히 드러낸 것. 여기에 퇴근 후에는 180도 달라지는 반전 모습을 예고, 이혜정 캐릭터의 다채로운 매력을 기대케 했다.

무엇보다 각기 다른 개성으로 캐릭터에 녹아든 임시완, 설인아, 김정현, 연우의 합이 빛났다. 순식간에 담당 배역에 몰입한 네 배우는 속고 속이는 아슬아슬한 관계 속 유쾌한 티키타카와 은근한 신경전을 맛깔나게 주고받으며 '나의 유죄인간'에서 펼쳐질 네 사람의 이야기를 기다려지게 했다.

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'나의 유죄인간' 제작진은 "재벌 3세부터 남장 형사까지 범상치 않은 인물들이 만나 펼쳐낼 예측불가 관계성이 색다른 재미를 완성할 예정"이라며 "로맨스와 코믹, 스릴을 자유롭게 넘나들며 변화무쌍한 이야기를 그려낼 임시완, 설인아, 김정현, 연우의 활약을 기대해 달라"고 전했다.

'나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다. 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 출연하고 문수정 작가가 극본을, '당신의 맛'의 박단희 감독이 연출을 맡았다. 오는 10월 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com