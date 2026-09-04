'윤보미♥' 라도 "간절했지만..살기 위해서 결심" 눈물로 고백한 해체 이유 ('해투')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 에이핑크 윤보미의 남편 라도가 17년 전 속했던 그룹 썸데이의 진짜 해체 이유를 밝히며 눈물을 보인다.

KBS 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(기획 박민정/연출 권재오/작가 이민정, 이하 '해투') 8회에서는 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 스페셜 MC 안은진이 인생 팀메이트들을 만난다. 이 가운데 추억의 R&B 그룹 '썸데이'가 살기 위해 해체했다고 밝혀 눈길을 끈다.

'썸데이'는 17년 전 데뷔곡 '꽃보다 남자' OST로 미니홈피 BGM 1위까지 기록했지만 결국 해체 수순을 밟은 바. 라도는 "그땐 너무 배고프고 힘드니까 살기 위해서 해체를 결심했다"라며 17년 만에 진짜 해체 이유를 밝혀 모두를 놀라게 한다. 데뷔곡부터 많은 사랑을 받았지만, 현실은 의식주조차 해결할 수 없었던 것. 그는 "'썸데이'를 해체한 후 가수의 길을 포기하고 작곡을 시작했다"면서 "('썸데이' 시절엔) 너무 간절했는데 아무도 몰라줬다. 내가 아무리 노력해도 안 될 수 있는 게 있구나, 싶었다"라고 눈시울을 붉혀 안타까움을 자아낸다.

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이번 '해투'에서 선보이는 무대는 '썸데이'의 지상파 최초 무대. 무려 17년 만에 성사된 '썸데이'의 지상파 데뷔 무대인만큼 모두의 관심을 한몸에 받는다. 가수가 되기 위해 배고픔을 참으며 노래를 불렀던 이들은 이제 평범한 회사원, 히트 작곡가, 프로듀서가 되어 17년 전 Y2K 감성 그대로의 무대를 처음으로 선보인다는 전언이다. 이들의 무대로 인해 '뿔테 트리오'와 안은진의 눈물샘이 터지고 만다고.

이에 17년 만에 돌아온 '썸데이'의 가슴 뜨거운 이야기와 무대는 오늘(4일) '해투' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.