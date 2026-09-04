'김지민♥' 김준호, 2세 발표 전.."기둥 쓰다듬으면 아이 생겨" 사찰 전설에 '반색' ('독박투어')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김준호가 2세 소식을 발표하기 전부터 자녀를 향한 간절한 마음을 드러냈던 모습이 공개된다.

5일(토) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 14회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 중국 타이닝 미식협회 회장이자 팔로워 1300만 명을 보유한 스타 셰프 잔쭝린에게 푸짐한 요리 대접을 받는가 하면, 현지 야경 명소인 '구룡담' 투어에 나서는 모습이 공개된다.

이날 '독박즈'는 잔쭝린의 화려한 요리에 눈과 입이 호강하는 시간을 갖는다. 그러던 중 잔쭝린은 '독박즈' 중 한 명과 함께 요리를 하고 싶다고 즉석 제안한다. 김준호는 '독박즈'의 공식 셰프인 장동민을 강력 추천한다. 장동민은 흔쾌히 응해 잔쭝린과 컬래버에 나서는데, 조리대에 한국식 김치가 있는 것을 보자 반가움을 드러낸다. 이후 현란한 '웍질'을 선보여 잔쭝린에게 '엄지 척'을 받는다.

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과연 두 사람이 함께 만든 요리가 무엇일지 관심이 쏠리는 가운데, 식사를 마친 장동민은 잔쭝린에게 "타이닝에서 갈 만한 곳을 추천해 달라"고 부탁한다. 잔쭝린은 곧장 "타이닝에 '감로암사'라는 사찰이 있는데, 사랑하는 사람과 함께 가서 (사찰의) 나무 기둥을 쓰다듬으면 아이가 생긴다는 전설이 있다. 내일 한번 가보라"고 권해 김준호의 귀를 쫑긋 하게 만든다.

촬영 당시 '2세 소식'을 발표하기 전이었던 김준호는 큰 목소리로 "셰셰!(감사)"라며 기뻐한다. 이어 그는 "오늘 잔쭝린 형님께 너무 푸대접(?)을 받아서"라고 말실수를 해 모두를 폭소케 하고, 재빨리 "푸짐하고 성대하게 대접을 해줘서 감사하다"고 정정해 훈훈하게 저녁 자리를 마무리한다.

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다음 코스로 '독박즈'는 타이닝 야경 명소이자 웅장한 수상 협곡을 감상할 수 있는 '구룡담'으로 향한다. 밤이 오면 환상적인 빛의 하모니가 펼쳐지는 이곳에서 '독박즈'는 보트를 탄 채 밤에만 개장하는 테마파크를 즐긴다. 오색찬란한 조명과 자연이 어우러진 절경에 김준호는 "유니버설 스튜디오에 온 것 같다"고 감탄하고, 장동민은 물 위에 떠있는 미디어 아트 스크린을 보더니 "대박! 천국에 다녀온 기분"이라며 만족감을 표현한다.

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'독박즈'를 제대로 홀린 야경 명소 '구룡담' 투어 현장과, 잔쭝린과 장동민이 합작한 요리의 정체는 5일(토) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 14회에서 확인할 수 있다.