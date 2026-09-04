'이숙캠' 박민철 변호사, 김앤장 18년 만에 퇴사…결국 개인 로펌 차린다

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[스포츠조선 이지현 기자] '이혼숙려캠프' 박민철 변호사가 18년간 몸담았던 김앤장 법률사무소를 떠나 새로운 출발에 나섰다.

박민철 변호사는 3일 자신의 유튜브 채널 '박민철 변호사의 미치고'를 개설하며, 김앤장 퇴사 과정을 담은 첫 영상을 공개했다.

박 변호사는 "매일 아침 광화문으로 출근한 지 22년째, 김앤장으로 출근한 지 18년째 되는 해 더 이상 아침에 이곳으로 출근하지 않게 됐다"며 "김앤장과의 이별은 단순히 한 사람과의 이별이 아닌 내 인생 아주 많은 부분과의 이별이라 너무 크게 다가온다"고 소회를 밝혔다.

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이어 "내 인생에서 가장 잘한 선택이라고 하면 김앤장 TMT팀이 된 것이라고 말할 것"이라며 동료들과 마지막 인사를 나눴다. 후배 변호사들 역시 "박민철 변호사님 같은 분은 다시 없을 것 같다", "변호사 같지 않은 변호사이면서 가장 변호사스러운 변호사"라며 아쉬움을 드러냈다.

퇴사 후에는 자신의 로펌을 꾸려 새로운 도전에 나선다. 박 변호사는 향후 활동에 대해 "22년을 했기 때문에 TMT는 많이 하지 않을 것 같다. 최근 많이 하고 있는 이혼 사건이나 엔터, 일반 사건들을 많이 할 것 같다"고 설명했다.

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특히 독립을 선택한 이유에 대해 "기업 옆이 아니라 사람 옆에 서고 싶다"는 생각을 전하면서 "남의 지시와 지침에 맞춰서 하는 게 받아들이기 어려운 타이밍이 됐다"고 털어놨다.

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방송 활동에 대한 의욕도 숨기지 않았다. 박 변호사는 "제가 엔터도 약간 그렇다. 방송일도 운이 좋다"며 "개업하려고 하니까 '유퀴즈'가 들어왔고, '유퀴즈'를 하면서 인지도가 한 단계 점프됐다"고 말했다. 새롭게 시작한 유튜브에 대해서도 "유튜브도 떡상하고 왕도 되겠다"고 너스레를 떨었다.

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박민철 변호사는 JTBC '이혼숙려캠프'에서 이혼 위기에 놓인 부부들의 법률 상담과 조정을 담당하며 얼굴을 알렸다. 특히 남편 측 변호를 맡아 난감한 상황에서도 의뢰인을 대변하는 모습과 예능감 넘치는 입담으로 '극한직업 변호사'라는 캐릭터까지 얻었다.

이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', SBS '동상이몽2-너는 내 운명', '미운 우리 새끼', JTBC '아는 형님', KBS2 '말자쇼' 등 여러 예능 프로그램에 잇달아 출연했다. 지난 7월에는 '유퀴즈'에 출연한 절친 김종국을 지원사격하며 남다른 입담을 뽐내기도 했다.

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특히 박 변호사는 과거 '동상이몽2'에서 톱스타 부부들의 이혼 사건을 여러 차례 담당했다고 밝힌 바 있다. 김앤장을 떠난 뒤 이혼뿐 아니라 엔터테인먼트 사건에도 집중하겠다고 직접 밝힌 만큼, 향후 법조계뿐 아니라 방송가에서 이어갈 행보에도 관심이 모인다.

olzllovely@sportschosun.com