KCM, '9세 연하' 아내♥와 9개월째 각방 생활.."어쩔 수 없어, 물리적으로 힘들다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 KCM이 아내와 각방생활을 하게 된 이유를 전했다.

3일 'KCM' 유튜브 채널에는 '이 부부가 각방을 쓰는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 KCM은 아내와 각방을 쓴 지 9개월이 됐다면서 "사실 아내와 저는 부부들이 각방 쓰는 걸 이해하지 못했다. 하지만 물리적으로 안 되는 상황이 있더라"라고 말했다. 지난해 12월 태어난 셋째까지 돌봐야 하는 상황에서 부부가 함께 잠을 자는 것 자체가 현실적으로 쉽지 않다는 것.

Advertisement

KCM은 "애가 울면 다 피곤해지지 않나. 어쩔 수 없는 상황 때문에 각방 생활을 하고 있다. 저는 아내 옆에서 편하게 자는 걸 좋아하는데 육아에 지치니까 자기 바빠지더라. 자연스럽게 각방을 쓰게 되는 상황이 왔는데, 지금도 각방 쓸 생각은 없다"라고 털어놨다.

아내가 "근데 진짜 얼마 안 남았다. 딸이 '이제 혼자 자고 싶어요. 나가주세요'라고 할 수 있다"라고 하자, KCM은 "이제 혼자 잔다고 할까 봐 가끔 슬프다. 시간이 너무 빨리 간다"라며 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

한편 KCM은 9세 연하 비연예인 아내와 2012년 첫째 딸을 품에 안았지만 사업 실패, 군 복무 등 사정으로 결혼식을 미뤘고 2021년 혼인신고를 했다. 이후 둘째 딸, 셋째 아들을 품에 안았고 오는 10월 결혼식을 올린다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com