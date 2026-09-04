‘허양임과 이혼’ 고지용, 홀로 맞이한 금요일 새벽..반려견과 산책하는 일상

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 아내 허양임과 결별한 사실을 알린 이후 자신의 일상을 공개했다.

고지용은 4일 오전 개인 SNS에 사진 한 장을 올리며 근황을 전했다. 사진과 함께 남긴 글은 "금요일 새벽 6시"라는 짧은 문장이었다.

사진 속 고지용은 이른 시간 반려견과 함께 산책을 나선 모습이다. 선글라스를 착용한 그는 유리창에 비친 자신의 모습과 강아지를 함께 카메라에 담았다. 이른 새벽의 한적한 분위기 속에서 반려견과 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다.

Advertisement

최근 고지용은 허양임과의 이혼 소식을 직접 알린 바 있다. 아들 승재 군은 현재 어머니와 함께 생활하고 있는 것으로 알려지면서, 이번 게시물을 통해 혼자 반려견을 돌보며 지내는 일상이 공개돼 관심을 모았다.

고지용은 지난 7월 자신의 입장을 통해 이미 2년 전 허양임과 부부 관계를 정리했다고 밝혔다. 당시 그는 뒤늦게 이혼 사실을 알리게 된 데 대해 아들 승재가 부모의 변화를 받아들이고 정서적으로 안정된 환경에서 성장할 수 있도록 배려하기 위한 결정이었다고 설명했다.

Advertisement

그는 두 사람이 각자의 삶을 존중하면서 서로에게 필요한 책임을 다하기 위해 이 같은 선택을 했다고 전했다. 또한 승재 역시 부모의 새로운 관계를 이해하고 있으며 현재 안정적으로 생활하고 있다고 밝혔다.

Advertisement

고지용은 이혼 후에도 아버지로서 아들에게 최선을 다하겠다는 뜻을 강조했다. 부부의 인연은 끝났지만 서로의 앞날을 응원하는 관계로 지내고 있다는 입장도 함께 전했다.

Advertisement

한편 고지용은 1997년 젝스키스 멤버로 가요계에 데뷔했다. 그룹 활동을 마친 뒤 연예계를 떠나 사업가로 활동해왔다. 2013년 의사 허양임과 결혼했으며, 이듬해 아들 승재 군이 태어났다.

두 사람은 이후 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들과 함께 출연하면서 가족의 일상을 공개해 시청자들의 관심과 사랑을 받았다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com