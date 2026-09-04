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차태현, ♥아내 한마디에 촬영까지 취소하고 제주行..'국민 사랑꾼' 맞네 ('비서진')

조윤선 기자

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차태현, ♥아내 한마디에 촬영까지 취소하고 제주行..'국민 사랑꾼' 맞네 ('비서진')

[스포츠조선 조윤선 기자] 차태현이 '사랑꾼' 이미지에 대해 털어놓는다.

오는 4일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 '국민 사랑꾼' 차태현의 '사랑꾼' 타이틀에 얽힌 진실이 공개된다.

이날 '비서진'에는 배우, 가수, 라디오 DJ, 예능까지 다방면에서 활약해 온 올라운더 차태현이 'my 스타'로 등장한다. 모든 분야에서 대성공하며 대중의 사랑을 받아온 것은 물론, 고등학생 시절 만난 첫사랑과 결혼해 세 자녀와 화목한 가정을 꾸린 차태현은 '국민 사랑꾼', '국민 남편'이라는 수식어를 얻은 바 있다.

하지만 정작 차태현은 이 같은 '사랑꾼' 이미지가 싫다고 밝혀 눈길을 끈다. 자신을 위해 했던 행동들이 아내를 위한 행동으로 알려지면서 '사랑꾼' 이미지가 만들어졌다는 것. 심지어 이를 지켜본 차태현의 아내마저 "너 어떡하냐?"라고 말했다고 밝혀 궁금증을 더한다.

차태현, ♥아내 한마디에 촬영까지 취소하고 제주行..'국민 사랑꾼' 맞네 ('비서진')

이에 비서진은 차태현의 '사랑꾼' 일화를 낱낱이 파헤치기 시작한다. 그런데 '사랑꾼' 이미지를 적극 부인하던 차태현마저 할 말을 잃게 만든 과거 일화가 공개돼 현장을 술렁이게 했다고. 당시 여자친구였던 아내가 충격적인 말 한마디를 남기고 떠나자, 차태현은 촬영까지 취소하고 직접 제주도로 날아갔던 것.

이 외에도 아내 때문에 금주하게 된 사연부터 '애처가'로 소문나게 된 유모차 산책 이야기까지, 차태현의 결혼 생활에 얽힌 다양한 비하인드가 속속 공개될 예정이다.

과연 차태현은 자신을 따라다니는 '국민 사랑꾼' 타이틀에서 벗어날 수 있을지, 오는 4일 금요일 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '비서진'에서 공개된다.

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