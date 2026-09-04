김종민·딘딘, 촬영 중 실제 뱀 등장에 혼비백산 "이거 코브라야!" ('1박2일')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종민과 딘딘이 녹화 도중 실제 뱀을 목격하고 혼비백산한다.

오는 6일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 강원특별자치도 태백시로 여행을 떠난 여섯 멤버의 '기력 회복 특집 몸보신 투어' 첫 번째 이야기가 공개된다.

이날 미션을 함께 펼치게 된 김종민과 딘딘은 길을 걷던 도중 '뱀 출몰 주의'라는 경고문이 적힌 표지판을 발견한다. 두 사람은 이를 대수롭지 않게 생각했지만, 얼마 지나지 않아 실제 뱀을 눈앞에서 목격하며 소스라치게 놀란다. 딘딘은 "진짜 뱀이 나오는구나"라며 경고문이 괜히 붙여진 것이 아님을 깨달았고, 김종민은 "이거 코브라야!"라며 계속 흥분을 감추지 못했다는 후문이다.

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그런가 하면 김종민은 힌트에 대한 정답을 추측하는 미션을 진행하던 도중 "가장 중요한 건 개연성"이라며 평소와는 다른 지적인 모습을 보여준다. 이를 지켜보던 '1박 2일'의 대표 브레인 딘딘은 "이 형 '대탈출'하더니 많이 늘었네"라며 달라진 맏형의 모습에 엄지를 치켜세운다.

한편 '1박 2일' 팀은 폭발적인 인기를 끈 KBS 드라마 '태양의 후예' 촬영지를 방문한다. 실제 전장을 방불케 하는 세트에서 여섯 멤버는 그동안 '1박 2일'에서 보기 힘들었던 초대형 스케일의 3:3 단체 미션을 진행한다. 여기에 멤버들은 제작진이 준비한 특별 의상으로 환복, 마치 블록버스터 영화를 보는 듯한 박진감 넘치는 미션을 펼치며 시청자들의 이목을 사로잡을 전망이다.

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'태양의 후예' 송중기처럼 변신한 여섯 멤버의 미션은 오는 6일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.