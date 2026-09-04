알파드라이브원, '본 다이어' 챌린지 터졌다…레드벨벳·데이식스·리센느 합류

사진출처=웨이크원, 기상캐스터 Nick Kosir SNS

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)이 신곡 '본 다이어(BORN DIRE)' 챌린지로 국내외 스타들의 참여를 이끌어내며 컴백 열기를 이어가고 있다.

알파드라이브원은 지난달 24일 미니 2집 '언브레이커블 : 소년비스트(UNBREAKABLE : 少年BEAST)'를 발매하고 타이틀곡 '본 다이어'로 활동 중이다.

최근 곡의 포인트 안무를 활용한 챌린지가 숏폼 플랫폼을 중심으로 확산되며 주목받고 있다. '본 다이어' 챌린지는 따라 하기 쉬우면서도 강렬한 포인트 안무와 중독성 있는 후렴구를 앞세웠다. 팬들의 참여가 이어지는 가운데 국내외 스타들도 잇따라 합류하며 챌린지의 열기를 더하고 있다.

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데이식스 영케이, 원필을 비롯해 레드벨벳 아이린, 리센느 원이 메이, 붐, 뻔푸소년CIIU 뤄옌, 슈퍼주니어 은혁, 에반, 에이티즈 윤호, 유병재, 유재필, 제로베이스원 성한빈, 제이오원 루키, 조나단, 조현아, 중국 배우 진철원, 케플러 샤오팅, 키키 키야, 텐, 미국 기상캐스터 닉 코시르 등이 챌린지에 참여했다.

'본 다이어'는 한 편의 영화를 연상시키는 시네마틱 퍼포먼스와 '비스트(BEAST)'의 거친 면모, 심장이 뛰는 모습을 형상화한 포인트 안무가 특징이다. 챌린지에 참여한 이들은 강렬한 안무를 유쾌하게 풀어내거나 각자의 스타일로 재해석하며 원곡 무대와는 또 다른 볼거리를 더했다.

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알파드라이브원은 미니 2집으로 컴백한 뒤 음악방송 2관왕에 올랐다. 이들은 음악방송과 다양한 콘텐츠를 통해 활동을 이어갈 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com