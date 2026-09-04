'120억 펜트家' 장윤정, 연예인 생활 힘들지만.."그 정도 벌면 참고 살라는 말 인정"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 높은 수입이 따르는 만큼, 연예인으로서의 고충을 감내해야 한다는 솔직한 생각을 드러냈다.

3일 장윤정의 유튜브 채널에는 '대표를 왜 하세요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤정은 웹예능 '네고왕'을 통해 인연을 맺은 기업 대표들을 만나 이런저런 이야기를 나눴다. 그는 생을 마감하려던 팬이 자신의 노래와 공연을 접한 후 마음을 돌린 이야기를 전하며 "좋은 사람으로 살아야겠다고 다짐하게 된다"라고 말했다. 이어 "이렇게 내게 큰 의미 부여를 하는데 내가 이상한 행동을 하고 막 살면 얼마나 한탄스러우시겠나. 새벽에 신호등이 꺼져있을 때도 저는 돌아서라도 횡단보도로 간다. 혹시 누가 날보고 실망할까 봐"라며 팬들의 기대에 대한 책임감을 드러냈다.

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특히 그는 "연예인으로 사는 건 유리로 된 화장실에서 사는 느낌"이라며 사생활까지 고스란히 드러나는 연예인의 삶을 언급해 눈길을 끌었다. 이어 "진짜 힘들 것 같다"라는 반응이 나왔고, 장윤정은 "근데 오래 하니까 그런 줄 알고 그냥 사는 거다. 많은 분들이 '그 정도 돈 벌면 나 같으면 그냥 참고 살겠다'라고 하시는데, 맞다. 참아야지 뭐"라며 쿨하게 이야기했다.

한편 장윤정은 1999년 데뷔해 '어머나', '짠짜라', '꽃', '초혼' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 2024년 서빙고동의 아페르한강 펜트하우스를 120억 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com