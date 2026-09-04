탁재훈, 이혼 11년만 '돌싱' 탈출하나..LA 女사업가와 핑크빛 예고 ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 탁재훈이 정준호에게 인맥 관리 비법을 전수받던 중 뜻밖의 소개팅 제안에 화색을 드러낸다.

6일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 탁재훈이 연예계 자타공인 '인맥왕' 정준호를 만나 인맥 관리 비결을 전수받는 모습이 공개된다.

최근 탁재훈은 절친 정준호와의 만남을 가졌다. 정준호는 탁재훈과 만나자마자 "사회 활동 좀 해라. 얼마 전에도 프로그램 하나 날라갔다며?" 등 잔소리 폭격을 가해 웃음을 자아냈다. 이어 "일 하나 같이하자"며 탁재훈을 이끌었다. 영문도 모른 채 끌려간 탁재훈을 기다리고 있는 건 수북이 쌓인 감자와 사과였다. 추석 명절을 앞두고 지인들에게 보낼 선물 200박스를 함께 포장해야 한다는 것. 탁재훈은 20년 넘게 직접 명절 선물을 준비해 온 정준호의 인맥 관리 팁을 전수받으며 과일을 포장하기 시작했다. 하지만 이내 화를 내며 장갑을 벗어던지고 현장을 이탈하고야 말았다고 해 궁금증을 안긴다.

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또한, 정준호는 저장된 연락처만 무려 1만 8천 개라고 밝히며 자타공인 '인맥왕'임을 인증했다. 게다가 정준호가 특별히 관리하는 인맥에 '연 매출 180억' 레미콘 회사를 운영 중인 탁재훈의 아버지도 포함됐다고 밝혔다. 이에 탁재훈은 "네가 왜? 우리 아버지 재산 노리는 거 아니야?"라며 정준호를 견제했고, 정준호는 "형한테 줄 생각도 없는 것 같던데"라고 맞받아치며 팽팽한 신경전을 벌여 지켜보던 모두가 박장대소했다는 후문이다.

한편, 정준호는 11년 전 이혼 후 오랫동안 혼자였던 탁재훈을 위해 친한 여동생을 소개해 주겠다며 발 벗고 나섰다. 정준호는 해당 여성이 LA에서 사업을 하고, 작년 매출이 2천억이라고 소개해 이목을 집중시켰다. 이를 들은 탁재훈도 얼굴에 화색이 돌며 기대감을 드러냈다. 또한 이 여성은 탁재훈의 열렬한 팬임을 밝히며 적극적인 모습을 보여 지켜보는 모든 이들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.

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과연 정준호의 인맥은 탁재훈에게 핑크빛 기류를 가져다줄지, 탁재훈을 위한 정준호의 '특급 인맥 전수' 현장은 6일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.