[공식]아이유, 이관개방증에도 팬들과 약속 지킨다…10일 '깜짝 신곡' 발표

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 아이유(IU)가 귀 건강 악화로 콘서트와 정규 6집 일정을 연기한 가운데, 자신을 기다려준 팬들을 위해 깜짝 신곡을 선물한다.

소속사 EDAM엔터테인먼트는 4일 0시 아이유 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 발매를 예고하는 티저 영상을 공개했다. 아이유의 새 디지털 싱글은 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

공개된 영상은 레트로한 PC 화면을 연상시키는 비주얼로 구성됐다. 화면에는 초승달과 궤도, 오묘한 빛을 띠는 구체가 어우러진 심볼과 함께 'IU DIGITAL SINGLE'이라는 문구가 등장한다. 여기에 '2026.09.10. 18:00 (KST)'라는 발매 일시가 공개돼 신곡에 대한 궁금증을 높였다.

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특히 티저에 삽입된 음악은 지난 8월 말 아이유 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '별님 제 소원을 들어주세요' 영상에 잠시 등장했던 음악과 동일해 눈길을 끈다. 당시 영상 공개 이후 배경음악의 정체를 두고 다양한 추측이 나온 만큼, 이번 신곡과 어떤 연결고리를 보여줄지도 관심을 모은다.

사진제공=EDAM엔터테인먼트

무엇보다 이번 디지털 싱글은 아이유가 이관개방증 증세 악화로 콘서트와 정규 6집 발매를 연기한 상황에서 선보이는 신곡이라는 점에서 의미를 더한다. 당초 아이유는 오는 9월 고양 스타디움 공연을 비롯한 이후 공연 일정과 정규 6집 발매를 준비하고 있었지만, 지난 7월 귀 건강 악화로 일정을 조정했다.

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당시 소속사는 "당사와 아이유는 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다"며 "건강을 최우선으로 고려, 신중한 논의 끝에 올해 9월 예정됐던 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연 일정과 정규 6집 앨범 일정을 조정하기로 결정했다"고 밝혔다. 이어 "아티스트가 겪고 있는 증상은 일상생활에 큰 지장을 주는 상태는 아니며, 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 무대를 선보이기 위해 내린 결정"이라고 설명했다.

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아이유 역시 팬 소통 플랫폼 베리즈를 통해 "유애나(아이유 공식 팬덤명)에게 걱정을 끼치고 싶지 않았는데 이런 내용의 소식을 알리게 되어 미리 미안하다"며 "사실 최근 들어 고질적이었던 제 이관개방증 증세가 악화되고 있다"고 직접 건강 상태를 전했다.

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이어 "최근 들어서는 며칠 내내 밤낮으로 증상이 이어지고, 노래를 할 때 제 컨디션을 찾기가 어려워지는 일이 반복되고 있었다"며 "스튜디오 녹음과는 다르게 활동 반경이 크고 땀을 많이 흘리는 콘서트를 진행하는 것이 당분간은 무리일 것 같다는 전문가분들의 의견이 있었다"고 설명했다.

이에 따라 정규 6집 역시 발매가 미뤄졌다. 아이유는 정규 6집의 메인 프로모션이 공연과 투어를 중심으로 계획돼 있었던 만큼 앨범 발매 시기도 함께 조정할 수밖에 없다고 밝히면서 "절대 그 기다림이 너무 길어지지 않도록 제가 할 수 있는 최선을 다해서 최대한 빨리 새 앨범과 공연을 유애나에게 들려주고 보여주겠다"고 약속했다.

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공연과 정규 앨범 일정은 잠시 미뤄졌지만 아이유는 디지털 싱글로 팬들과 먼저 만난다. 지난해 9월 10일 예고 없이 디지털 싱글 '바이, 썸머'를 발표했던 아이유가 정확히 1년 뒤인 올해 같은 날 다시 한번 신곡을 선보인다는 점도 눈길을 끈다.

아직 신곡 제목을 비롯한 구체적인 정보는 공개되지 않았다. 건강 회복에 집중하면서도 자신을 기다리는 팬들을 위해 새로운 음악을 준비한 아이유가 이번에는 어떤 '깜짝 선물'을 꺼내놓을지 관심이 쏠린다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com