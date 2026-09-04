한국 문화 행사에 日 유카타 입은 할리우드 배우..서경덕 "무례한 짓" 비판

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[스포츠조선 조윤선 기자] 할리우드 배우 안셀 엘고트가 국내 행사에 일본 전통 의상인 '유카타'를 입고 등장해 논란에 휩싸였다.

안셀 엘고트는 지난 2일 서울 용산구 한남동 리움미술관에서 열린 'CJ 나이트 인 셀러브레이션 오브 프리즈 서울'에 참석했다.

이날 행사는 글로벌 인사들을 초청해 한국의 생활 문화를 알리는 자리로 마련됐다. 현장에서는 K-푸드와 K-증류주 등이 제공됐으며, 한국 작가들의 작품도 소개됐다.

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이런 가운데 안셀 엘고트는 일본 전통 의상인 유카타를 입고 등장해 눈길을 끌었다. 주최 측이 참석자들에게 안내한 드레스 코드는 '칵테일 어타이어'(Cocktail Attire)로 일반적으로 세미 정장에 가까운 복장을 의미한다.

그러나 안셀 엘고트는 한국 문화를 알리기 위해 마련된 행사에 주최 측 안내를 무시한 채 유카타 차림으로 참석해 국내 팬들의 빈축을 샀다.

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서경덕 성신여대 교수는 "굳이 '유카타'를 입고 등장한 건 너무나 무례한 짓"이라며 "글로벌 스타로서의 자질이 의심스러울 따름"이라고 강하게 비판했다.

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이어 "아무리 일본 여성과 결혼을 했다 하더라도 때와 장소를 구분하여 복장을 착용하는 건 기본적인 예의"라며 "다시는 이런 일이 재발하지 말아야 할 것"이라고 강조했다.