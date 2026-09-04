[공식]정승제, 100명 재수생과 '지옥의 전쟁'…'티처스3', 10월 15일 첫방송

사진제공=채널A

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[스포츠조선 정빛 기자] '티처스3 : 재수전쟁' 정승제가 야구방망이까지 들었다. 100명의 재수생을 상대로 한층 독해진 '매운맛' 솔루션을 예고한다.

오는 10월 15일 첫 방송되는 채널A '티처스3 : 재수전쟁'은 인생 마지막 수능에 도전하는 재수생 100명이 미션과 경쟁을 거쳐 최종 우승자 1인을 가리는 입시 서바이벌 리얼리티다.

'수학의 신' 정승제, '국어 절대강자' 유대종, '영어의 아버지' 김지영이 새로운 '티벤져스'로 나서는 가운데 전현무, 장영란, 미미미누가 MC로 합류한다.

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시즌1부터 '티처스'를 함께해온 전현무와 장영란은 다시 한번 호흡을 맞춘다. 전현무는 특유의 진행 능력과 예능감으로 100명의 재수생이 펼치는 경쟁을 이끌고, 장영란은 학부모의 시선에서 참가자들의 고민과 도전에 공감한다. 여기에 입시 콘텐츠로 수험생들의 지지를 받아온 미미미누가 새롭게 합류해 입시 전략과 분석을 더한다.

공개된 메인 포스터에는 프로그램의 주인공인 100명의 재수생과 이들을 이끌 6인의 모습이 담겼다. '수학능력시험 성적통지표'를 콘셉트로 한 포스터에는 국어, 영어, 수학 등 전 과목 '1등급'과 '합격' 도장이 찍혀 있다. 중앙의 숫자 '1' 모양 문 너머에는 수능 성적 등급 '1111'을 단 학생이 대학 교정을 향해 걸어가고, 100명의 재수생이 그 모습을 바라보고 있다.

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성적표 상단에는 MC 전현무, 장영란, 미미미누와 '티벤져스' 정승제, 유대종, 김지영이 자리했다. 100명의 재수생 가운데 단 한 명의 최종 우승자를 가리는 프로그램의 달라진 규모를 포스터 한 장에 담아냈다.

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사진제공=채널A

이와 함께 공개된 티저에서는 정승제의 한층 독해진 솔루션이 베일을 벗었다. 정승제는 "4년 전, 이 장면이 머릿속에 그려졌다"며 기획에만 4년이 걸린 '티처스3 : 재수전쟁'의 시작을 알렸다.

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재수생들의 숙식까지 챙기며 다정한 모습을 보이던 것도 잠시였다. 정승제는 이내 야구방망이를 들고 "얘네 안 되겠다?", "밥이 넘어가니?"라며 재수생들을 몰아붙였다. 계속되는 질책에 한 재수생은 "지옥이다. 하차한다고 할까"라며 힘겨워하는 모습을 보이기도 했다.

정승제의 자신감도 여전했다. 정승제는 "내가 그따위로 대답하지 말라고 얘기하잖아. 하라는 대로 했는데 안 되면 고소해라"라고 강하게 말하며 성적 향상을 자신했다. 그러면서도 "내가 한 번 인생을 바꿔주고 싶다. 열정을 가지고 선생님이랑 같이 가보자"며 재수생들을 향한 진심을 드러냈다.

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기존의 일대일 입시 솔루션에서 100명이 경쟁하는 대규모 서바이벌로 판을 키운 '티처스3 : 재수전쟁'. 전현무, 장영란, 미미미누와 정승제, 유대종, 김지영이 함께하는 가운데 100명의 재수생 중 마지막까지 살아남을 주인공이 누가 될지 관심이 모인다.

'티처스3 : 재수전쟁'은 오는 10월 15일 오후 10시 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com