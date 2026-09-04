PTSD로 ‘뼈말라’된 여배우 “부모님 연이어 사망..엄청난 고통 겪은 후 식욕 사라져”

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[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 케이트 베킨세일(53)이 외상후스트레스장애(PTSD)와 깊은 상실감에 대해 솔직하게 털어놨다.

케이트 베킨세일은 지난 2일 개인 계정을 통해 PTSD를 주제로 한 영상을 공개했다. 그는 PTSD가 실제로 겪고 있는 고통에 비해 충분히 이해되거나 연구되지 않고 있으며, 특히 여성들의 경우 더욱 그렇다고 지적했다.

그는 영상에서 끔찍한 사건을 직접 경험하거나 목격한 뒤 신경계가 영구적으로 달라지는 사람들이 있다고 설명했다. 그러면서 이들 가운데 상당수가 자신의 고통을 겉으로 드러내지 않는 데 익숙해진다고 말했다.

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케이트 베킨세일은 "그들은 아침에 일어나 일을 하러 가고, 아이를 돌보고, 가족을 부양하고, 웃기도 합니다. 주변에서는 재미있는 사람이라고 생각할 수도 있죠. 하지만 그들은 한 시간 이상 잠을 이루지 못합니다. 잠이 들면 악몽으로 가득하기 때문입니다. 냄새, 소리, 생각, 감정 등 어떤 것이든 그들을 실제로 지옥과 같은 상태로 다시 끌고 갈 수 있습니다"라고 털어놨다.

케이트 베킨세일은 겉으로는 평범한 일상을 보내는 사람이라도 어떤 고통을 안고 살아가고 있는지 알 수 없다며 타인을 대할 때 더욱 배려할 필요가 있다고 강조했다.

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그는 "그 사람이 어떤 일을 겪고 있는지는 아무도 알 수 없습니다. 보이지 않는 일이기 때문이죠. 그렇다면 사람들에게 조금 더 부드럽고 친절하게 대하는 쪽을 선택했으면 합니다"라고 당부했다.

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이어 "누군가의 신발을 신고 1마일을 걸어보지 않았다면, 그 신발이 아무리 멋져 보인다고 생각하더라도 그 사람이 무엇을 짊어지고 있는지, 무엇을 숨기고 있는지, 밤낮으로 무엇과 싸우고 있는지 전혀 알 수 없습니다"라고 덧붙였다.

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특히 PTSD를 앓는 이들이 느끼는 고립감에 대해서도 언급했다.

그는 "PTSD를 겪는 사람은 그 정의 자체로 혼자 감당하고 있는 사람입니다. 그렇기 때문에 가장 외로운 사람들이기도 합니다"라며 "삶과 양립할 수 없을 정도의 끔찍한 공포를 혼자 견디면서도, 많은 경우 그런 사람들은 계속해서 한 걸음씩 앞으로 나아가려고 합니다"라고 말했다.

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케이트 베킨세일은 또 다른 영상에서는 '국가 애도 인식의 날'을 언급하며 사랑하는 사람을 돌보는 과정에서 정신적으로 무너지는 이들에게도 관심을 가져야 한다고 목소리를 냈다.

그는 "누군가에게 항상 얼마나 강한 사람인지 말하지 않아도 됩니다"라며 "어쩌면 그 사람은 수년 동안 강한 모습을 보여야 했던 무게에 짓눌려 있을 수도 있습니다. 그런데 그 강인함이 그 사람에게 다정함이나 배려가 필요하지 않다는 뜻으로 잘못 받아들여진 것일 수도 있습니다"라고 말했다.

이어 가족이나 가까운 사람의 투병과 죽음을 곁에서 지켜보며 홀로 간병하는 이들의 고통을 언급했다.

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그는 "아무에게도 말하지 않은 채 가족을 돌보며, 사랑하는 사람이 끔찍하고 두려운 방식으로 쇠약해지는 모습을 지켜보는 사람들이 있습니다. 의료적으로 대처할 자격이나 지식이 없는 상황에서도 혼자 그 일을 감당하는 사람들이죠. 그런 경험은 사람을 무너뜨릴 수 있습니다"라고 했다.

그러면서 "그 사람이 필요한 말은 '혹시 무너지고 싶을 때 내가 곁에 있어줄게'라는 말일 수 있습니다"라고 강조했다.

케이트 베킨세일은 마지막으로 "하지만 대부분의 사람들은 누군가에게 그런 안전감을 제공할 능력을 갖추고 있지 않습니다. 그러니 그런 안전감을 줄 수 있는 사람이 되도록 노력해보세요. 여러분이 누군가의 삶을 바꿀 수도 있습니다"라고 전했다.

팬들의 공감이 이어지자 케이트 베킨세일은 댓글을 통해 "당신은 혼자가 아닙니다"라고 답하며 위로를 건넸다.

그가 이처럼 PTSD와 애도에 대해 공개적으로 이야기한 배경에는 어머니의 죽음이 있다. 케이트 베킨세일의 어머니 주디 로는 4기 암 진단을 받은 뒤 지난해 7월 세상을 떠났다.

당시 케이트 베킨세일은 어머니가 자신의 품에서 숨을 거뒀다고 밝히며 극심한 충격과 트라우마를 겪고 있다고 고백했다.

지난해 12월에도 개인 계정을 통해 힘겨웠던 시간을 돌아봤다. 그는 "2025년은 정말 정말 힘든 해였습니다. 동시에 제가 세상에서 가장 사랑하는 놀라운 엄마가 이 행성에 존재했던 마지막 해이기도 했습니다. 그래서 그해를 떠나보내는 것에 대해서도 마음이 매우 복잡합니다"라고 털어놨다.

또한 계속된 슬픔과 충격으로 식사량이 줄면서 체중이 감소했다고 밝히기도 했다.

케이트 베킨세일은 과거 아버지와 새아버지의 죽음, 그리고 어머니의 투병과 사망을 연이어 경험했다고 밝히며 "그렇게 엄청난 고통을 겪고 나면 식욕이 생기지 않습니다"라고 말했다.

이어 "거식증처럼 굶으면서 의지로 버티는 것이 아닙니다. 몸 자체가 기능을 멈춘 것과 같습니다. 저는 그것이 충격과 트라우마 때문이라고 생각합니다"라고 설명했다.

한편 케이트 베킨세일은 영화 '세렌디피티', '언더월드' 시리즈 등으로 국내에도 잘 알려진 배우다. 최근에는 작품 활동뿐 아니라 SNS를 통해 자신의 개인적인 경험과 생각을 팬들과 공유하며 소통하고 있다.

tokkig@sportschosun.com