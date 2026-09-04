정진운, 맥주 500cc 68잔 마시고 봉사 활동이라니...'맥주 전설'에 초토화 ('전현무계획4')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 2AM 정진운의 역대급 '맥주 전설'이 공개된다.

4일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 10회에서는 전현무와 2AM 완전체(이창민·조권·임슬옹·정진운)이 포항에 이어 영덕으로 향해 싱싱한 해산물 먹트립을 즐기는 현장이 펼쳐진다.

이날 영덕에 뜬 전현무는 "여기선 다들 대게만 먹으니까 우린 다른 해산물 먹자"고 제안한다. 하지만 임슬옹은 "제발 대게 먹고 싶다"며 간절히 어필하고, 결국 전현무는 조개구이와 해산물, 그리고 대게까지 파는 식당으로 이들을 데려간다.

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본격적인 먹방이 시작되자, 조권은 "제가 생각보다 많이 먹는 편"이라고 '대식가'임을 셀프 폭로한다. 임슬옹은 "넷이 있으면 조권만 밥 두 공기를 먹는다. 살이 안 찌는 체질 같다"고 증언한다.

조권은 "보통 군 생활을 하거나, 35세쯤 되면 살이 찐다던데 저는 둘 다 넘겼다. (몸무게) 앞자리가 바뀐 적이 없다"고 설명한다. 그러자 전현무는 "탄수화물, 탄산까지 살찌는 건 다 먹는데 왜 안 찌는 거냐"며 부러움의 눈빛을 보낸다.

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조권은 자신의 '먹방 전설'에 이어, "정진운에겐 '맥주 전설'이 있다"고 운을 뗀다. 임슬옹은 "진운이가 한자리에서 맥주 500cc를 68잔을 마신 뒤, 바로 해변 플로깅(쓰레기 줍기) 봉사 활동을 갔다"고 해 현장을 초토화시킨다.

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때마침, 모두가 기다리던 대게가 등장하고, 임슬옹은 "다들 먹지 마!"라며 경고해 웃음을 자아낸다. 그의 고삐 풀린 먹방에 전현무는 "게딱지가 두 개뿐인데 혼자 다 먹는 거냐?"고 꼬집는다. 임슬옹은 바로 "욕 하셔라. 저는 먹고 싶다"고 받아쳐 대환장 파티를 이룬다. 여기에 조권도 조용히 대게 먹방에 합류하는데, 임슬옹은 "야! 내 거야!"라며 버럭해 '찐친 케미'를 폭발시킨다.

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'살 안찌는 대식가' 조권부터 '맥주 68잔' 정진운, '게친자' 임슬옹까지, 2AM의 먹방 전설이 쉴 새 없이 터지는 포항&영덕 먹트립은 4일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 10회에서 만날 수 있다.