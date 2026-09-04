"총 있었으면 널 쐈을 거야" 여친에 선 넘은 막말..이효리 '역대급 분노' ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이효리가 여자친구에게 막말을 쏟아내는 남자친구에게 역대급 분노를 터트린다.

오는 7일(월) 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 11화에는 가수 브라이언이 특별외교관으로 출격해 시원시원한 입담을 과시한다. 브라이언은 "연애를 안 한 지 15년째"라며 "예전에는 썸 타고 데이트하는 재미가 있었지만, 최근에는 혼자 있는 행복감을 느끼고 있다"라고 솔로 생활에 푹 빠진 일상을 전해 이목을 집중시킨다.

15년 차 솔로 브라이언의 취미는 바로 청소. 연예계 대표 깔끔남인 서장훈이 브라이언의 청소 사랑에 공감대를 형성하더니 김희철까지 합세하며 깔끔이 브라더스를 결성한다. 이에 이효리가 "셋 다 피곤해"라며 고개를 절레절레 흔들자 브라이언이 "누나는 그럼 드릅게(?) 살아요?"라고 반격해 웃음을 빵 터지게 한다. 이효리는 양손을 내저으며 청결 기준에 대해 적극 해명해 폭소를 유발한다고.

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그런가 하면, 부산에서 같이 광고대행사를 운영하고 있는 동업 커플의 역대급 지분 전쟁이 발발함과 동시에 브라이언의 화끈한 노필터 입담이 가동된다. 회사 대표인 남친이 "내가 총 있었으면 널 쐈을 거야"라고 여친에게 선 넘는 폭언을 하자 이효리, 서장훈, 김희철, 브라이언은 경악을 금치 못하며 싸늘한 분위기를 자아낸다. 브라이언은 "미국에서 이런 농담하면 완전 끝"이라며 "유 아 크레이지?"라고 대표 남친을 향해 촌철살인을 쏟아냈다는 후문.

또한 4일 JTBC 유튜브 채널을 통해 '연애전쟁'의 선공개 영상이 공개돼 관심을 모은다. 공개된 영상 속 이효리는 여친에게 막말을 하는 남친의 모습에 역대급 분노를 터트려 이목을 집중시킨다. 이에 이효리가 동업 커플에게 어떤 사이다 직언을 해줄지, 솔로 15년차 브라이언의 노필터 입담을 가동시킨 동업 커플의 역대급 지분 전쟁은 얼마나 살벌할지 오는 7일 방송되는 '연애전쟁'에 궁금증이 증폭된다.

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한편, '연애전쟁'은 매주 월요일 밤 9시 50분 JTBC에서 방송된다.