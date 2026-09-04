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한가인, 결혼 22년차가 밝힌 현실 "환영받는 결혼해도..시부모와 관계 쉽지 않다"

이게은 기자

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한가인, 결혼 22년차가 밝힌 현실 "환영받는 결혼해도..시부모와 관계 쉽지 않다"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한가인이 결혼 후 시댁과의 관계가 생각보다 큰 부분을 차지한다며, 결혼을 고민 중인 구독자에게 진솔한 조언을 건넸다.

3일 '자유부인 한가인' 유튜브 채널에는 한가인이 구독자들의 고민을 들어주는 영상이 공개됐다.

이날 한 구독자는 "5년 사귄 남자친구와 결혼하려고 하는데 예비 시어머니는 날 마음에 들어하지 않는다. 결혼 전인데 간섭도 심하고 수백만 원의 용돈을 요구한다"라며 고민을 토로했다.

한가인, 결혼 22년차가 밝힌 현실 "환영받는 결혼해도..시부모와 관계 쉽지 않다"

한가인은 "저는 결혼해서 살지 않았나. (결혼은) 두 사람만 생활할 수 있는 게 아니다. 시부모님, 친정 엄마 등 가족들과의 관계가 우리가 생각한 것보다 되게 크다"라고 말했다. 이어 "앞으로도 부담스러운 금액을 시부모님의 용돈으로 드릴 예정이라면 아내에게 부담이 될 수 있다. 저라면 헤어진다"라고 단호하게 조언했다.

한가인은 "결혼 후 (시댁 때문에) 생각보다 힘들어하는 친구들을 정말 많이 봤다. 환영받는 결혼을 해도 시부모님과의 관계가 쉽지 않은데, 처음부터 날 환영하는 사람이 아니면 다시 생각해 봐야 한다"라고 강조했다.

한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

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