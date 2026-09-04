'프로젝트 제타', 두 번째 글로벌 테스트…신규 영웅 2종·전투 시스템 개편

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크래프톤이 퍼블리싱하는 '프로젝트 제타'가 두 번째 글로벌 커뮤니티 테스트에 들어간다. 첫 테스트에서 받은 이용자 의견을 바탕으로 매치메이킹과 전투 시스템을 손질하고 신규 영웅까지 추가해 게임의 기본 골격을 다시 점검한다.

'프로젝트 제타'는 너바나나 스튜디오가 개발 중인 멀티팀 택티컬 아레나 장르의 온라인 멀티플레이 게임이다. 3명씩 구성된 4개 팀이 하나의 전장에서 동시에 맞붙어 '프리즘' 오브젝트를 차지하는 방식이다. 일반적인 3인 팀 기반 게임과 달리 4개 팀이 한꺼번에 경쟁한다는 점이 전투 흐름을 좌우하는 요소다.

이번 테스트는 9월 4일부터 6일까지 진행된다. 가장 눈에 띄는 변화는 신규 영웅 2종이다.

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'노바 크래쉬'는 메카닉 콘셉트의 전사 클래스로, 주먹을 앞세운 근거리 전투에 특화됐다. 궁극기 '저스티스 임팩트'는 공중으로 뛰어오른 뒤 지면을 강하게 내려찍어 주변 적의 진형을 무너뜨리는 기술이다.

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암살자 클래스 '아즈라켈'은 대심문관 콘셉트를 앞세웠다. 순간이동을 활용해 전장을 빠르게 오가며 적을 기습할 수 있으며, 궁극기 '최종 판결: 말소'는 강력한 피해와 함께 일정 체력 이하의 적을 즉시 제압하는 능력을 갖췄다.

게임의 핵심인 팀 간 경쟁 구조에도 변화가 적용됐다. 이용자의 실력에 따라 비슷한 수준의 상대를 만날 수 있도록 등급 시스템을 도입했고, 경기 초반 뒤처진 팀도 전세를 뒤집을 수 있도록 성장 메커니즘을 보강했다.

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특히 앞선 팀이 일방적으로 승리를 굳히는 상황을 줄이기 위해 획득 난도가 높은 '슈퍼 프리즘'의 비중을 높였다. 전투의 승패가 초반 우세만으로 결정되지 않도록 후반부 변수도 키운 셈이다. 타격감과 조작감, 이동 속도, 사망 연출 등 전투 전반의 세부 요소도 손봤으며 UI를 새롭게 구성해 이용 편의성을 높였다.

김남석 너바나나 대표는 "이번 빌드에서는 신규 히어로를 통해 새로운 게임 경험을 전달하고, 격차가 벌어져도 역전이 가능하도록 개선해 긴장감을 높였다"며 "이용자들의 피드백이 프로젝트 제타를 성장시키고 있다. 한층 다듬어진 모습을 기대해달라"고 말했다.

'프로젝트 제타'에는 4개 클래스에 걸쳐 총 16종의 히어로가 등장하며, 각 영웅의 고유 스킬을 활용하는 3인칭 액션 방식으로 전투가 진행된다. 컨트롤러 플레이도 지원한다. 두 번째 글로벌 테스트 참가 신청은 스팀 상점 페이지에서 할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com