'외도·폭행 인정' 윤딴딴 "나는 털면 먼지 나는 사람"…1년 만에 신곡 발표

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[스포츠조선 이지현 기자] 싱어송라이터 윤딴딴(본명 윤종훈)이 전처 은종과의 이혼 과정에서 불거진 외도·폭행 논란 이후 약 1년여 만에 새 앨범을 발표하며 음악 활동을 재개했다.

윤딴딴은 지난 2일 자신의 SNS를 통해 정규 3집 '비참한 휘파람 part.1' 발매 소식을 알렸다. 지난해 전처의 폭로로 사생활 논란에 휩싸인 이후 처음 선보이는 앨범이다.

그는 앨범을 소개하며 "저는 털면 먼지가 나는 사람입니다"라고 운을 뗐다. 이어 "그 먼지가 크게 한 번 휘저어진 후, 천천히 가라앉는 걸 보며 만든 앨범"이라며 "저의 후회, 반성, 한숨으로 만든 이 앨범이 여러분에게 어떻게 닿을지 알 수 없지만, 저는 앞으로 그저 먼지를 잘 정리하며 살아가야겠지요"라고 심경을 밝혔다.

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윤딴딴은 가수 은종과 약 5년간 교제한 끝에 2019년 결혼했으나 지난해 파경을 맞았다. 두 사람의 이혼 과정은 은종이 결혼 생활 중 윤딴딴의 외도와 폭력이 있었다고 주장하면서 세간에 알려졌다.

특히 은종은 약 1년에 걸친 법적 다툼 끝에 상간 관련 소송 결과가 나왔다고 밝히며 윤딴딴의 외도와 폭력 때문에 결혼 생활을 더 이상 이어갈 수 없었다고 주장했다.

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윤딴딴 역시 당시 다른 여성과 연락을 주고받은 사실과 부부싸움 과정에서 물리력을 행사한 사실을 인정했다. 그는 "지친 마음에 다른 분과 연락을 주고받은 것에 변명의 여지 없이 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다. 폭행에 대해서도 "남자로서, 남편으로서 하지 말았어야 하는 행동임을 깊이 반성한다"고 사과했다.

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다만 갈등의 경위에 대해서는 양측의 주장이 엇갈렸다. 윤딴딴은 자신 역시 결혼 생활에서 지속적인 폭언과 폭행을 겪었다고 주장하며 일방적으로 폭력을 행사한 것은 아니었다고 해명했다.

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이후 은종이 당시 상황이 담긴 영상을 공개하며 추가 폭로에 나서자 윤딴딴은 해당 장면이 약 2시간 동안 이어진 다툼 중 일부라고 주장했다. 그러면서도 "저의 폭행에 있어서는 변명의 여지가 없다"고 재차 잘못을 인정했다.

상간 관련 소송을 둘러싼 설명도 내놨다. 윤딴딴은 육체적 관계는 없었다고 주장하면서 2000만원을 청구한 소송에서 1000만원을 지급하라는 판단이 나왔다고 밝힌 바 있다.

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논란 이후 한동안 활동을 자제했던 윤딴딴은 지난해 12월 SNS를 통해 다시 한번 자신의 심경을 전하기도 했다.

다만 복귀를 바라보는 시선은 엇갈리고 있다. 오랜만의 신곡을 반기며 기다렸다는 반응을 보이는 팬들이 있는 반면, 외도·폭행 논란을 거론하며 활동 재개에 부정적인 시선을 보내는 반응도 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com