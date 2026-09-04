컴투스, 성균관대와 'AI캠퍼스' 1기 시작…게임 개발 인재 직접 키운다

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컴투스가 성균관대학교와 손잡고 인공지능(AI)을 게임 개발에 접목할 수 있는 실무형 인재 양성에 나섰다. 단순 교육 프로그램을 넘어 현직 개발자가 멘토로 참여하고 채용까지 연계하면서, 필요한 인력을 직접 키워 확보하는 방식이다.

컴투스는 성균관대학교 산학협력단과 공동 주관하는 'AI 기반 게임 클라이언트 개발 전문가 양성과정' 1기 교육을 시작했다고 4일 밝혔다.

지난 16일까지 참가자를 모집해 최종 교육생을 선발했으며, 25일 성균관대 판교캠퍼스에서 개강식을 열고 교육에 들어갔다. 과정은 2027년 2월 25일까지 24주간 오프라인으로 진행된다.

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이번 교육의 특징은 AI를 단순한 개발 보조 도구로 사용하는 데 그치지 않고 게임 제작 과정에 직접 활용할 수 있도록 커리큘럼을 구성했다는 점이다. C#을 비롯해 AI 에이전트 서버 구축, ML-Agents 기반 강화학습 등 실제 게임 개발에 필요한 기술을 다룬다.

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교육 과정에는 컴투스 개발 전문 부서의 현직자 4명이 멘토로 참여한다. 교육생들은 6개월 동안 현업 개발자의 피드백을 받으며 개인 및 팀 프로젝트를 진행하고, 취업 과정에서 활용할 수 있는 실전 포트폴리오 3종을 완성하게 된다. 포트폴리오 저작권은 교육생에게 귀속된다.

수료 이후에도 취업과 창업, 전직을 지원한다. 이력서 첨삭과 모의 면접 등 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공하며, 과정을 성실하게 이수한 우수 수료생에게는 컴투스 채용 연계 기회도 제공할 예정이다.

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게임 개발 현장에 AI가 빠르게 들어오면서 기업이 요구하는 개발자의 역량도 달라지고 있다. 코딩 능력만 갖춘 인력보다 AI를 활용해 개발 효율을 높이고 새로운 게임 시스템까지 설계할 수 있는 인재에 대한 수요가 커지는 상황이다. 컴투스가 대학과 함께 장기간의 오프라인 교육을 마련한 것도 이런 변화에 대응하면서 채용 풀까지 넓히려는 움직임으로 볼 수 있다. 컴투스는 'AI캠퍼스' 외에도 산학협력과 실무 중심 교육 프로그램을 확대하며 게임산업에 필요한 전문 인재를 육성하고 우수 인력 확보에 나설 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com