라인게임즈, '어메이징 슬롯 서바이버' 스팀 테스트…B급 감성 로그라이크 출격

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라인게임즈가 신생 개발사 투맨게임즈의 첫 작품을 앞세워 글로벌 PC 시장 공략에 나선다. 부산인디커넥트에서 첫선을 보인 '어메이징 슬롯 서바이버'의 이용자 테스트를 통해 완성도를 끌어올린다는 계획이다.

라인게임즈는 투맨게임즈가 개발하고 자사가 서비스할 예정인 PC 신작 '어메이징 슬롯 서바이버(Amazing Slot Survivor, A.S.S.)'의 스팀 플레이 테스트 사전 모집을 4일부터 시작한다고 밝혔다. 테스트는 9일부터 30일까지 스팀에서 진행된다. 참가 신청은 스팀 상점 페이지에서 할 수 있으며 테스트가 시작된 뒤에도 참여할 수 있다.

'어메이징 슬롯 서바이버'는 베테랑 개발자 2명이 의기투합해 설립한 투맨게임즈의 첫 작품이다. 3D 그래픽과 개성 강한 캐릭터를 앞세운 로그라이크 서바이벌 게임으로, 다소 과장되고 엉뚱한 B급 감성을 게임 전반에 녹였다.

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게임에서는 쉴 새 없이 등장하는 몬스터를 상대하면서 스테이지를 통과하고, 전투 과정에서 무기를 확보해 캐릭터를 강화한다. 단순히 공격 버튼을 반복하는 방식보다는 빠르게 변하는 전장 상황에 맞춰 무기와 능력을 선택하고 캐릭터를 움직이는 판단이 중요하다.

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앞서 8월 열린 '부산인디커넥트 2026(BIC 2026)'에서 시연 버전이 공개됐다. 당시 현장을 찾은 게이머와 업계 관계자들에게 게임의 독특한 콘셉트와 플레이 방식이 알려지면서 첫선을 보인 신작으로 관심을 받았다. 이번 테스트는 개발 과정에서 실제 이용자들의 반응을 확인하는 자리로 특히 로그라이크 서바이벌 장르는 기본적인 플레이 구조가 비슷한 작품이 많은 만큼, '어메이징 슬롯 서바이버'가 B급 감성과 3D 액션을 어떤 방식으로 차별화된 재미로 연결하느냐가 중요하다.

게임은 스팀을 비롯해 에픽게임즈 스토어와 스토브를 통해 글로벌 출시될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com