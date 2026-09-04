'기안84 인연' 라이, 네팔 홍수 생존 알리더니…韓 대학 캠퍼스서 건강한 근황 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC 예능 '태어난 김에 세계일주4'(이하 '태계일주4')에서 기안84와 특별한 인연을 맺었던 네팔 청년 라이가 뜻밖의 장소에서 반가운 근황을 전했다.

라이는 4일 자신의 SNS에 태극기 이모티콘과 함께 '#southkorea'라는 해시태그를 남기고 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 라이가 모습을 드러낸 곳은 충남 아산에 위치한 선문대학교 아산캠퍼스였다. 검은색 정장을 깔끔하게 차려입고 선글라스를 착용한 라이는 캠퍼스 곳곳에서 여유롭게 포즈를 취했다. 히말라야에서 셰르파로 일하며 보여줬던 풋풋한 모습과는 사뭇 다른 분위기가 눈길을 끈다.

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특히 최근 네팔에서 발생한 대규모 홍수로 라이와 타망의 안부를 걱정하는 국내 시청자들이 많았던 터라 더욱 반가운 근황이다.

앞서 네팔 현지에서 홍수와 산사태 등으로 큰 피해가 발생했다는 소식이 전해지면서 '태계일주4'를 통해 얼굴을 알린 라이와 타망의 안전 여부에도 관심이 쏠렸다. 두 사람이 히말라야에서 셰르파로 활동했던 만큼 국내 팬들의 걱정이 이어졌다.

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이에 기안84는 지난달 28일 자신의 SNS를 통해 "라이, 타망 무사하대요"라고 직접 두 사람의 소식을 전하며 팬들을 안심시켰다.

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기안84와 라이, 타망의 인연은 지난해 방송된 '태계일주4'에서 시작됐다. 당시 히말라야를 찾은 기안84는 셰르파 체험에 도전했고, 현지에서 만난 라이와 타망의 도움을 받아 여정을 이어갔다. 고된 히말라야 여정을 함께한 세 사람은 국적과 언어를 뛰어넘는 우정을 보여주며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

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방송 이후에도 인연은 계속됐다. 라이와 타망은 같은 해 MBC에브리원 '어서와~ 한국은 처음이지?'를 통해 한국을 방문했고, 기안84와 다시 만나 여행을 즐기는 모습이 공개돼 화제를 모았다.

최근 네팔 홍수 소식으로 다시 한번 안부에 관심이 쏠렸던 라이는 이번에는 직접 한국에서 건강한 모습을 공개했다. 특히 관광지가 아닌 대학 캠퍼스에서 정장 차림으로 모습을 드러낸 만큼, 라이의 이번 한국 방문 목적이 무엇인지에도 관심이 모이고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com