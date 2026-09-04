아이비, 미국서 15만 원 날리고 분통 터졌다..“불친절에 손톱도 울퉁불퉁”

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[스포츠조선 박아람 기자] 브로드웨이 무대에 오른 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 뉴욕에서 겪은 네일숍 경험에 아쉬움을 드러냈다.

아이비는 4일 개인 계정에 네일아트를 받은 사진과 함께 현지 생활 중 겪은 에피소드를 공개했다. 그는 영어로 "뉴욕에서 괜찮은 네일숍을 찾으려는 시도가 실패로 끝났다"는 글을 남기며 만족스럽지 않았던 결과를 전했다.

사진 속 아이비는 보라색 계열의 자석 네일을 하고 있었다. 하지만 기대했던 완성도와 달랐던 듯 불편한 심경을 감추지 않았다.

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아이비는 "뉴욕의 원화 15만 원짜리 자석네일 실력... 하... 왜 이렇게 울퉁불퉁?"이라며 네일 상태에 대한 아쉬움을 토로했다. 이어 "색깔도 내가 고른 색이 아니"라고 지적한 데 이어 "심지어 너무 불친절"이라고 덧붙이며 서비스에 대해서도 불만을 나타냈다.

현지에서 마음에 드는 네일숍을 찾는 데는 실패했지만, 아이비를 향한 현지 팬들의 관심은 남달랐다.

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같은 날 아이비는 또 다른 게시물을 통해 "미국 언니들이 드레스에 사인해달래"라며 팬들과 만난 순간을 공개했다. 팬들의 요청으로 직접 드레스에 사인을 해주는 특별한 경험을 했다는 것.

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아이비는 "이 아름다운 미국 여성분들이 제게 드레스에 사인을 해달라고 부탁했다. 정말 특별한 경험이었다"고 소감을 밝혔다.

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한편 아이비는 2005년 가수로 데뷔해 '이럴 거면', '유혹의 소나타' 등으로 이름을 알렸다. 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혔으며, 최근에는 한국 배우 최초로 브로드웨이 뮤지컬 '시카고' 주연을 맡아 새로운 도전에 나섰다. 약 1년간의 오디션 끝에 록시 하트 역을 따낸 아이비는 국내에서 같은 역할로 592회 공연한 경험을 바탕으로 현지 무대에 오르고 있다.

tokkig@sportschosun.com