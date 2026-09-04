'싱글맘' 이지현 14세 사춘기 딸 "엄마, 사람들 눈에 안 띄었으면"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 14살 사춘기 딸 서윤이와 오랜만에 모녀 데이트에 나섰다.

지난 3일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 이지현과 딸 서윤이가 함께한 모녀 데이트 영상이 공개됐다.

이날 이지현은 딸과 단둘이 데이트에 나섰다. 그는 "저는 무조건 좋다. 아이들이 점점 커가니까 나랑 같이 할 수 있는 게 벌써 이미 많이 없다"며 딸과 함께하는 시간을 반겼다.

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반면 서윤이는 "저는 그냥 친구랑 노는 게 좋다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서도 서윤이는 엄마와의 데이트를 앞두고 할 말이 있다며 "오늘은 엄마한테 많이 알려주고 싶다. 잘 모르면서 저한테 막 뭐라고 해서 그거에 대해 얘기하려고"라고 말했다.

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이에 두 사람은 데이트를 시작하기에 앞서 싸움을 방지하기 위해 서로에게 '각자 하지 않았으면 하는 것들'을 먼저 정하기로 했다.

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이지현이 "먼저 얘기할래?"라고 양보하자 서윤이는 기다렸다는 듯 곧바로 자신의 생각을 털어놨다.

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이를 들은 이지현은 "난 좀 생각해보려고 했는데 너는 바로 나온다"며 웃음을 터뜨렸다.

서윤이가 가장 먼저 지적한 것은 엄마의 행동이었다. 그는 "난 엄마가 사람들 눈에 안 띄었으면 좋겠다. 제가 그걸 싫어한다. 밖에서 막 크게 얘기하고, 예전에는 길 가면서 갑자기 춤추고 그랬다"고 불평했다.

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이에 이지현은 억울하다는 듯 자신의 입장을 설명했다. 이지현은 "내 말 좀 들어봐라. 엘리베이터를 타서 사람들이 조금 있는 상황이었다. 그냥 평상시 대화였다. 근데 옆에서 쉿 한다. 말을 못 하게 한다"며 딸의 반응에 서운함을 드러냈다.

이어 옷차림에 대해서도 모녀의 취향 차이를 언급했다. 이지현은 "또 밖에 나가면 서윤이는 서윤이 취향이 있고 나는 내 취향의 옷을 입지 않냐. 내가 10대 취향의 옷을 입을 순 없다"고 말했다.

그러자 서윤이는 단호하게 "아니, 그건 취향의 문제가 아니라 진짜 이상하고 안 이상하고의 문제"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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서윤이의 솔직한 지적은 여기서 끝나지 않았다. 는 "또 엄마가 애처럼 안 굴었으면 좋겠다. 아까부터 '야르 야르' 하고 그러지 않냐"고 말했다.

최근 10대 사이에서 사용되는 유행어인 '야르'를 이지현이 지나치게 자주 사용한다는 것.

이지현은 "네가 알려주지 않았냐"고 반박하면서도 장난스럽게 "야르~ 야르~"를 연발했고, 두 사람은 함께 웃음을 터뜨렸다.

한편 이지현은 두 번의 이혼을 겪은 뒤 1남 1녀를 홀로 양육하고 있다. 지난해 미용 국가자격증을 취득했으며 현재 한 미용실에서 마케팅 원장으로 일하고 있다.

shyun@sportschosun.com