현빈이 찍어준 어린이 팬 사진 공개..母 "사진작가 정체 알고 눈물"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 현빈이 어린이 팬들을 위해 직접 찍어준 사진이 공개됐다.

지난 1일 방송된 SBS '틈만나면,'에는 틈친구로 배우 현빈과 우도환이 출연해 2MC 유재석, 유연석과 함께 호흡을 맞췄다.

이날 네 사람은 점심 식사를 마치고 두 번째 틈 장소로 이동하던 중 어린이 팬들과 마주쳤다. 아이들은 유재석을 발견하자마자 "너무 좋아"라며 덥석 안겨 팬심을 드러냈고, 이어 우도환과 유연석까지 차례로 알아보며 놀라워했다.

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하지만 유일하게 현빈만 알아보지 못했고, 현빈은 그 모습을 멀리서 '아빠 미소'를 지으며 바라봤다.

이어 한 어린이 팬이 "사진 찍어주시면 안 되냐. 누가 사진 좀 찍어달라"고 부탁하자 현빈은 흔쾌히 사진 기사로 나섰다. 이를 본 유연석이 당황한 듯 "엄청 유명한 형인데 모르냐"고 물었지만, 어린이 팬은 "그러냐"고 답해 웃음을 자아냈다.

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현빈은 자신을 알아보지 못한 아이들의 반응에도 미소를 잃지 않았다. 오히려 무릎까지 굽혀가며 열정적으로 여러 장의 사진을 찍어주는 다정한 모습을 보였다.

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방송 이후 한 아이의 어머니는 SNS를 통해 당시 현빈이 직접 찍어준 기념사진을 공개했다. 그는 "방학 마지막 날! 할머니랑 점심 약속 가는 길에 엄청난 행운이. 아직은 어린아이라 말실수도 하고 횡설수설이었지만 예쁘게 봐주시길"이라고 당부했다.

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이어 "잊지 못할 추억 만들어주신 제작진분들과 출연진분들 감사합니다"라며 "사진작가 정체를 알고 엄마는.."이라며 눈물 이모티콘을 남겨 뒤늦게 현빈이 사진을 찍어줬다는 사실을 알게 된 반응을 전했다. 그러면서도 "그래도 등짝 스매싱은 없었습니다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

이를 접한 네티즌들은 "현빈 님 사진 잘 찍으시네요", "사진작가 현빈 님. 엄마가 같이 갔어야 했는데", "현빈의 사진 솜씨 보러 왔어요", "현빈 배우도 평생 찍히기만 하다 찍어준 사진이라 추억이 됐을 거 같아 더 흐뭇할 것 같네요"등의 반응을 보였다.