AOA 출신 권민아, 친언니 폭로했다..“억대 횡령 후 연락 두”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 가족을 둘러싼 갈등과 관련해 장문의 글을 게재하며 복잡한 심경을 토로했다.

권민아는 4일 자신의 개인 계정을 통해 '가족이란 무엇인가'라는 질문으로 시작하는 글을 공개했다. 그는 현재 자신에게 가족으로 남은 존재는 어머니뿐이라며, 세상을 떠난 아버지와 수년 전부터 연락이 끊긴 언니에 대해서도 언급했다.

권민아는 언니와 관련해 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈이 사라진 사실을 뒤늦게 구체적으로 알게 됐다고 주장했다. 그러면서 가족 사이에서는 돈을 빌리고 갚지 못하더라도 진심 어린 사과나 인정이 있다면 받아들일 수 있었지만, 상황이 그렇지 않았다고 호소했다.

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특히 권민아는 언니와 마지막으로 통화했던 당시의 상황을 자세히 언급했다. 그는 어머니가 과거 언니의 유방암 투병 당시 식사를 준비하고 집안일을 챙기는 등 곁을 지켰다며, 어머니에게 잘못을 인정하고 미안하다는 말만 해달라고 부탁했다고 주장했다. 그러나 대화는 감정적인 충돌로 이어졌고 결국 서로 소리를 지르는 상황에서 통화가 끝났다고 밝혔다.

권민아는 언니의 투병 과정에서 발생한 치료비와 이후 미용수술 비용 등을 자신이 부담했다고도 주장했다. 또 언니가 어머니에 대해 주변 사람들에게 사실과 다른 이야기를 했다고 주장하며 가족 간 갈등이 오랜 기간 이어져 왔다고 토로했다.

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금전적인 문제와 관련해서는 더욱 구체적인 액수를 언급했다. 권민아는 현재 자신이 확보하고 있는 자료 가운데 차용증으로 인정될 가능성이 있는 문서가 있으며, 자신과 어머니 등을 둘러싼 금전 피해 규모가 차량 구매 관련 금액까지 포함해 7억~8억 원을 넘는다고 주장했다.

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다만 해당 내용은 권민아가 자신의 SNS를 통해 밝힌 일방적인 주장으로, 실제 피해 규모나 법적 책임 여부 등은 향후 수사와 재판 등을 통해 확인될 필요가 있다.

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권민아는 무엇보다 어머니가 가족 간 갈등으로 피해를 입고 있다는 점에 큰 분노를 드러냈다. 그는 어머니가 우울감과 불안감 등을 겪고 있으며 건강까지 악화됐다고 주장하면서, 자신에게 어떤 일이 있었더라도 어머니만큼은 더 이상 상처받지 않았으면 한다는 뜻을 밝혔다.

그러면서 언니에게 자신이 바라는 것은 거창한 것이 아니라 어머니에게 사과하고 잘못을 인정하는 것이라고 강조했다.

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권민아는 "민정언니 내가 원하는건 엄마에 대한 사과나, 인정 하나면 되"라고 호소하며 가족 간 갈등을 풀고 서로를 돕는 관계로 돌아가고 싶다는 뜻도 내비쳤다.

하지만 대화와 화해가 어렵다면 법적 절차를 밟겠다는 입장도 분명히 했다. 그는 사기, 사문서위조, 횡령, 협박 등의 혐의를 언급하며 관련 의혹을 법적으로 밝히겠다고 주장했다.

글 후반부에서는 어린 시절 언니와의 관계와 자신의 성장 과정에 대해서도 털어놨다.

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권민아는 중학생 시절부터 아르바이트를 하며 집안의 생활비를 마련해야 했다고 주장했다. 아버지가 양육비를 제대로 지급하지 않아 직접 연락해 따져야 했고, 돈을 벌기 위해 학교생활과 아르바이트를 병행했다고 회상했다.

그는 당시 언니에게 의지하고 싶었던 마음도 있었다고 고백했다. 주변 친구들이 언니를 부러워했던 것과 달리 자신은 언니에게 동생이라는 사실을 드러내지 말라는 말을 들었다고 주장하며 어린 시절 느꼈던 서운함과 상처를 털어놨다.

권민아는 글 말미에서 언니를 향해 "참 잔인했어 언니"라고 적으며 오랜 시간 쌓여온 감정을 드러냈다.

한편 권민아는 AOA 멤버로 활동하며 이름을 알렸으며, 팀 탈퇴 후 배우와 방송인으로 활동했다. 최근에는 개인 계정을 통해 자신의 근황과 개인적인 심경을 팬들과 공유하고 있다.

다음은 전문

가족..은 뭘까요?

저에게는 어머님만 결국 가족이란 존재로 남았습니다.

그것도 최근에 제 생각정리 끝에 말이죠.

돌아가신 아버지도, 저와 어머니와 어머니 지인의 돈 까지 횡령하고서도 몇년전부터 소식이 끊긴 언니도..가족이라 하기엔 너무 악한 행동을 많이 했어요..언니가 횡령한 사실은 진작에 알고 있었고 저는 가족끼리 니돈 내돈이 없는 사람이라 힘들때 좀 쓰고 갚을 능력이 안되면 미안하다 진심어린 한마디나, 인정 한마디면 ?獰楮? 제가 활동 후반기 쯤이다보니 금액도 잘 몰랐고, 한 2년전쯤에 엄마에게 묻게되어 자세히 듣게 되었고 어머니 자산과 저의 다른 통장이나 제가 어머니께 꼭 드리고 싶어 드렸던 돈들도 전부 사라진 걸 알고나서야 심각성을 알고, 언니에게 그게 마지막 통화가 될줄 몰랐는데..울면서 나는 괜찮으니깐 엄마는 진짜 우리 힘들게 키웠고, 남 부럽지 않게 어려운 환경속에서도 진짜 잘 키웠고, 언니 유방암 걸렸을때 매일 새벽마다 모든 식재료 바꿔서 상차리고 방치우고 다한것도 엄만데..엄마한데 그냥 인정하고, 미안하다만 해줘라..진짜 제발 부탁할께 빌었지만 언니가 한말은 돌아버릴 것 같으니 이제 연락안했으면 좋겠다고하고 버럭 소리지르며 끊기직전 저도 소리지르고 그냥 난리 투성이로 끝났습니다. 전 아직도 기억합니다. 유방암 치료 무섭죠..항암치료..무섭죠..치료비? 절개한 후 이후의 미용수술 또한 전부 제 사비였고 부작용? 이라 생각하고 언니 성격이 원래도 집안에 이기적이지만, 이건 뭐 저도 집안에 말 이쁘게 못해서 할말이 없지만 어느순간부터 어머니에 대한 허위사실을 남자친구에게 말한걸 하필 어머니가 언니방 치우다가 노트북 카카오톡이 켜져있어 보게?瑩嗤 어머니는 따지지도 못하는 사람이고 언니는 오전일찍 일어나서 상 안차려져 있으면 어머니께 따지던 사람입니다. 이 글에 거짓이 있으면 권민정씨 연락주세요. 그 뿐만이 아니라 지금 증거는 차용증 인정이 될지도 모르는 1.5억짜리 한장있고, 실제로 횡령한 금액은 저에게 또 다른 사기로 1억원이 넘는 차량 구매까지 싸인하게해서 세사람 돈 합해 총 7~8억이 넘습니다. 엄마에게는 아무리 백번양보해 부작용이라해도, 엄마가 유방암 걸렸어야지, 엄마 요양원 보내자. 저한데는 어떤지랄해도 괜찮아요 제가 어릴때부터 언니는 제가 힘들게 모은 5만원 가져가면서 1천원주고 저금통에 돈을 넣으면 뿔어난다고 했던 사람이였고, 저 역시 사춘기때 언니한데 대들고 좋은 동생아니였어요. 그러니까 괜찮은데 제가 화나는건 죄없는 우리엄마는 왜 허위사실까지 만들어서 욕을 여기 저기 먹어야하는거죠 지인분도 권민정 엄마라는 이유하나로 엄청 괴롭히고 지금 어머님도 제정신이 아닐 수 밖에요..우울증에 불안감에 건강도 악화되고..아직 경찰서도 가기전이고 법원도 가기전이에요. 판결문 저거 하나라도 인정되면 받아놓으려구요. 민정언니 내가 원하는건 엄마에 대한 사과나, 인정 하나면 되. 우리엄마 역시 배 아파서 나은 첫째 딸이라 더욱더 마음 아파하고 바라는 건 그뿐이야. 나는 언니 직원한데 들었는데 2~30억 벌었을때 1억이라도 갚지..그러다가 조선족한데 사기당했다는게 사실이라면 천벌받은거라고 생각해 그러지말고 서로 밉고 속상하고 화나는게 있다면 풀고 꼭 껴안고 진심으로 서로 도와주고 편이 되주자. 지금이라도 늦지않았다고 생각해 근데 그럴 의도가 전혀 없다면 나는 법적으로 가고 언니를 실제 사기죄, 형광펜으로 그어가며 갚아나갔다며 열심히 만든 사문서위조죄, 횡령죄, 협박죄 등 계속해서 이어가 밝힐거야. 절대 고개 못 들고 다니게 진실만을 밝히며 사문서위조부터 쭉쭉 밝혀낼꺼야..미안해 내가 본 마지막쯔음에 언니는 괴물같았어. 언니 인문계가고 고려대갔지?

나는 중학생때 알바하느라 언니랑 가는길이 아예 달랐어. 그래 망나니 같이 나는 가장역활했고 일진도 아닌데 일진들이 쟤는 자퇴까지 해가면서 염색하고 일이나 해다니니깐 모양새 차림새도 뭐같고 그러니 끼워주는 척 하면서 온갖 심부름은 다 시키고 그렇게 막 사는 내가 싫었겠지..어릴때 언니한데 좀 기대보고 싶었다? 내 친구들은 하도 언니 빽 거리길래 근데 뭐? 쪽팔리니깐 내 동생이라고 떠벌리지말고 다니라고? 내 용돈 아니고 우리 집 생활비 버는거야 내돈으로 내가 내 옷 사입을려고 무슨 일진할려고 내가 허세 부릴려고 그런거 아닌거 우리 집 상황 뻔히 어떻게 돌아가는지, 아버지가 양육비 안줘서 전화로 그것도 내가 맡아서 따지랴, 돈 벌랴, 담임쌤도 나 좋아해주셔서 주소지로 집 찾아와보고선 알바하는거 이해해주셨어..참 잔인했어 언니

tokkig@sportschosun.com